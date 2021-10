Mittelmark

Nach Potsdam könnte auch Potsdam-Mittelmark eine wichtige Förderquelle verlieren: die Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung (GRW). Die Bedingungen für eine EU-Förderung über dieses Programm wurden im Sommer vom Bundeswirtschaftsministerium geändert, sodass Potsdam als einzige ostdeutsche Kommune aus der Förderung fiel, weil die Stadt nicht mehr als bedürftig genug gilt.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sagte am Mittwoch bei einem Besuch im Potsdamer Hauptausschuss, dass dasselbe Problem nun auch auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark zukommen kann. Das begründete er mit den Verhandlungen der 16 Bundesländer über die Fördergebiete in Deutschland. Brandenburg sei vom Land Nordrhein-Westfalen geholfen worden.

„NRW hat uns sogenannte Bevölkerungsanteile abgegeben, damit wir weitere Landkreise wie Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark noch in die Förderkulisse aufnehmen konnten, die sonst herausgefallen wären“, so Steinbach. „Die EU-Kommission guckt sich die Förderlandkarte an und es wird für uns in Brandenburg in keinem Fall günstiger werden. Eher wird man diese Ausgleiche mit NRW in Frage stellen. Es kann also noch schlimmer werden.“

Potsdam-Mittelmarks Vize-Landrat Christian Stein (CDU) kommentierte die Nachrichten gegenüber der MAZ abwartend: „Wir haben derzeit noch keine offizielle Information des Wirtschaftsministers dazu. Der Verlust der Fördermittel hätte Auswirkungen auf unseren Landkreis, aber im Moment ist es noch zu früh Aussagen dazu zu treffen.“ Er bestätigte am Rande der Kreistagssitzung, dass mittelmärkische Unternehmen bereits GRW-Förderungen beziehen oder bezogen haben.

Von Peter Degener