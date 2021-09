Brandenburg/H

In der heutigen Frage an sechs Bundestagskandidaten des Wahlkreises 60 geht es darum zu ergründen, inwieweit die am 26. September zur Wahl stehenden Frauen und Männer sich auch Überzeugungen leisten, die vielleicht nicht hundertprozentig auf der Linie ihrer Partei liegen, also auch einmal eigene, abweichende Auffassungen haben.

Schließlich bleiben auch Parteipolitiker Menschen mit eigenem Kopf und Ansichten, die sich womöglich nicht komplett in ein starres Parteischema pressen lassen. Es gehört natürlich auch Mut dazu abzuweichen, wenn das eigene Gewissen oder die Interessen der Menschen im eigenen Wahlkreis das erfordern.

Loyalität und Gewissen

Es geht diesmal also um Fragen von Loyalität und Gewissen. Schließlich will das Grundgesetz, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind.

Die heutige Frage an die Direktkandidaten, deren Parteien im aktuellen Bundestag vertreten sind, lautet: An welcher Stelle und inwiefern vertreten Sie Ansichten, die nicht vollständig dem entsprechen, was Ihre Partei aktuell will? Oder sind Sie in allem komplett auf Parteilinie?

Dietlind Tiemann (CDU): Die CDU steht für Verlässlichkeit, für Entlastung der Familien und Unternehmen, für Klimaschutz und eine starke Wirtschaft, beste Bildung für unsere Kinder, für sichere Renten und Gerechtigkeit.Dazu stehe ich. Mir geht es immer um die Sache. Ich bin allein meinem Gewissen und den Menschen in meinem Wahlkreis verpflichtet. Ihnen gegenüber trage ich Verantwortung.

Tobias Bank (Linke): Die Linke möchte eine kostenlose Schulverpflegung, die auf regionale und ökologische Lebensmittel setzt. Schulgärten sollen dabei gestärkt werden. Ich möchte darüber hinaus, dass es in Schulen die Möglichkeit gibt, frisch zu kochen, anstatt Essen nur anliefern zu lassen. Es braucht weniger Aufwärm- und mehr Kochküchen sowie Lehrküchen, damit Ernährung Teil der Bildung wird.

Axel Brösicke (AfD): Vom Wahlprogramm weiche ich in der Frage des Austritts aus der Europäischen Union ab. Die EU muss dringend reformiert werden. Wieder mehr gemeinsamer Markt und Wirtschaftsraum und mehr Souveränität der Nationalstaaten. Auch unsere Beiträge müssen deutlich gesenkt werden. Einen Austritt Deutschlands hielte ich aber für falsch.

Sonja Eichwede (SPD): In einer Partei zu sein bedeutet, hart zu diskutieren, um eine gute Position zu ringen und mit einem gemeinsamen Ergebnis rauszugehen. Alle sind eingeladen mitzumachen! Ich bin eine Teamspielerin für die Region und SPD. Meiner Erfahrung nach spielen Querschießer auf Abseits, um kurz im Rampenlicht zu stehen. Das bringt uns nicht voran.

Patrick Meinhardt (FDP): Gerade jetzt erwarten unsere Wähler von der FDP Klarheit in der Koalitionsfrage: Die rot-grünen Forderungen und unsere freiheitlichen Vorstellungen sind soweit auseinander, dass ich keine Basis für eine Ampelkoalition sehe. Dann sollten wir das auch so vor der Wahl sagen! Mein Favorit bei einer Dreier-Koalition ist ohnehin eine Deutschlandkoalition.

Alexandra Pichl (B 90/Grüne): Ja, ich vertrete auch Positionen, die nicht ganz auf Linie mit unserem Wahlprogramm sind. So will ich z.B. eine schnellere Gleichstellung von Frauen: Vorstände und Aufsichtsräte sollen einen Frauenanteil von 50% haben. Außerdem will ich in Konzepte investieren, die Wege aus der Altersarmut finden. Denn Zukunft passiert nicht. Wir machen sie.

Von Jürgen Lauterbach