Wolf hat in Altbensdorf keine Angst vor Menschen und Maschinen

Altbensdorf

Wölfe in Altbensdorf sind längst keine Überraschung mehr. Schafe wurden schon gerissen, immer wieder kommt es zu Sichtungen in der nahen Feldmark. Doch am Freitagvormittag war auch ein Traktorfahrer der Agrar GmbH Märkisch Bensdorf baff. Er hatte gerade die Maisdrille einsatzbereit gemacht, als ein Wolf seelenruhig über den Betriebshof schnürte. Geistesgegenwärtig griff der Mann nach seinem Handy und filmte die Szene.

Keine Beute zu holen

Neugierig erkundete das Raubtier das Gelände und ließ sich auch von laufenden Maschinen nicht davon abhalten auf den Traktor zuzulaufen. „Das war schon eine Überraschung. Wölfe haben keine Scheu mehr vor der Anwesenheit des Menschen“, steht für Landwirt Bernd König fest. Als der Agrar-Chef aus dem Büro stürmte, hatte sich Isegrim schon davon gemacht. Denn zu holen gab es für den jungen Rüden auf diesem Hof nichts. Die Agrar GmbH betreibt ausschließlich Feldbau.

Von Frank Bürstenbinder