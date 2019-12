Wusterwitz

Polizisten haben am Samstag um 22.11 Uhr zwei Radfahrer in Wusterwitz kontrolliert. Bei einem Atemalkoholtest zeigte des Gerät bei dem 16-Jährigen einen Wert von 1,74 Promille an und bei einem 18-Jährigen 1,79 Promille. Beide mussten zur Blutabnahme durch einen Arzt. Der Jüngere wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Gegen beide Jugendliche laufen Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von MAZonline