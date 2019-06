Bensdorf

19 Grundstückseigentümer verhindern den Bau des seit Jahren geplanten und dringend notwendigen Radweges von Plaue nach Bensdorf entlang der Bundesstraße 1. Diese Zahl gab jetzt Frank Schmidt, Dezernatsleiter Planung West im Landesbetrieb Straßenwesen, auf MAZ-Anfrage bekannt. Der Grund für die Blockade könnte der niedrige Kaufpreis sein, den das Land den Eigentümern anbietet. So sieht es der bisherige Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf, Bernd König.

Er ist einer derjenigen Neubensdorfer, von dem das Land für den Radweg Grund und Boden kaufen muss. König berichtet, dass das Land bis zu einem Euro pro Quadratmeter anbietet für den Ankauf der nötigen Flächen für den Radweg. Das wären im Fall Königs gerade einmal 400 Euro für 400 Quadratmeter Privatland vor seinem Haus. „Das reicht für einen Kühlschrank für die Erntehelfer“, sagt der Geschäftsführer der Agrar GmbH Märkisch Bensdorf. Viel Geld sei das nicht. „Der Radweg nach Plaue“, ist für König jedoch das drängendste Vorhaben. Der am Sonntag neu gewählte Bürgermeister von Bensdorf und Königs Nachfolger Jens Borngräber betont ebenfalls die Bedeutung des geplanten Radwegs: Er verweist auf das Protokoll der konstituierenden Gemeinderatssitzung von 2014: „Da hat schon Frau Merx (Gemeindevertreterin der Linken, Anm. d. Red.) gefragt, was mit dem Radweg sei von Plaue nach Bensdorf. Da sieht man, wie wichtig es ist, wenn es schon fünf Jahre ständig auf der Tagesordnung steht, dann müssen Lösungen gefunden werden.“

König : reines Preisgeschacher

„Ich unterstütze, dass der Radweg schnell gebaut werden kann“, sagt Bernd König. Deswegen sei er zum Verkauf bereit trotz des nierigen Preises. „Ich bin handelseinig mit dem Land. Das Problem ist, dass bei der Entwicklung der Quadratmeterpreise jetzt so manch ein Anlieger die goldene Henne am Himmel fliegen sieht.“ König sieht als möglichen Grund hinter der Blockade der 19 Eigentümer „reines Preisgeschacher. Manch ein Bürger denke, jetzt brauche man seine Quadratmeter dringend für den Radweg, jetzt sei mehr Geld herauszuholen, sagt König.

Ein Berliner Ingenieurbüro arbeitet für das Land als Dienstleister für den Landerwerb. Der zuständige Mitarbeiter verweist an den Landesbetrieb. Der Landesbetrieb selbst sagt, die Eigentümer sollten auf die Behörde zugehen, wenn sie andere Preisvorstellungen hätten. Schmidt hofft so, wenigstens ins Gespräch zu kommen.

Land: Grünstreifen ist kein Bauland

Bei einigen Flächen, an denen der Bau bisher gescheitert ist, handelt es sich auch um Ackerfläche. Laut Bodenrichtwerttabelle liegt der Preis für Ackerfläche entlang der B 1 in Höhe von Woltersdorf beispielsweise bei 60 Cent je Quadratmeter.

Dass in Westdeutschland generell mehr von den Ländern an die Eigentümer gezahlt werde für solche Verkehrsprojekte, verneint Dezernatsleiter Schmidt. „Das ist nicht so. Ich bin an die Bodenrichtwerte gebunden. Es sind Steuergelder, da kann ich nicht frei verhandeln wie ein Wirtschaftsunternehmen, das sich unbedingt ansiedeln möchte“, sagt Schmidt.

Im Sommer viele Radfahrer

Der Grünstreifen entlang der Bundesstraße sei nun einmal kein Bauland. Der Dezernatsleiter ruft den neuen Bürgermeister dazu auf, zu vermitteln. Wer mit dem Preis nicht zufrieden sei, solle auf den Landesbetrieb zukommen. Dass dadurch aber wesentlich mehr zu holen sei für den Quadratmeter, der Illusion solle man sich nicht hingeben. Borngräber sagte noch vor seiner Wahl dazu: „Wenn ich die Informationen habe, kann ich mit denen, die derzeit Bedenken haben, reden und fragen, wie kann man das ausräumen. Mit den Leuten reden und nicht über sie.“

Bislang führt ein schmaler Trampelpfad entlang der B 1 als Radweg. Gerade im Sommer nutzen ihn vor allem viele Erntehelfer von den Spargelhöfen der Region als Radweg. Sie sind meist mit Rädern unterwegs. An manchen Stellen ist dieser Trampelpfad gerade einmal fußbreit.

Die Planungen für den Radweg sind längst abgeschlossen. Die Gemeinde Bensdorf hat 155.000 Euro Eigenmittel bereits eingestellt für den Neubau von drei Haltestellen.

Von Marion von Imhoff