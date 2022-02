Abenteuer für Kinder: In Wusterwitz startet die erste Imker-AG

Wusterwitz

Sie arbeiten in der Natur, tragen einen Schutzanzug und lernen, wie Bienen leben. Für die Dritt- bis Fünftklässler der Wusterwitzer Grundschule startet zum ersten Mal eine Imker-AG. Kinder lernen, wie Insekten arbeiten, Honig entsteht und säen neue Pflanzen.

Michael Habermann erklärt Kindern, wie Imker arbeiten. Quelle: Tafelski

Bienen mögen keine Hektik

Die ersten Insekten kommen ab Mitte März aufs Schulgelände. „Als Imker übernehme ich Verantwortung und setze mich mit der Umwelt auseinander. Angst ist kein guter Berater. Weil Bienen es überhaupt nicht hektisch mögen, bewahren wir immer die Ruhe“, sagt Sebastian Tafelski der MAZ.

Denn die Insekten spüren wenn es hektisch ist. „Bienen sehen sich ihre Umgebung genau an. Wenn sich jemand hastig vor ihrem Stock bewegt, sehen sie das und wittern eine mögliche Gefahr. Wenn sie zustechen, riechen die anderen Bienen das Gift und folgen nach“, sagt Sven Ferchland vom Landesverband der Brandenburgischen Imker. Er rät Anfängern, keine dunkle Kleidung zu tragen und in der Nähe von Bienen auf Deo und Parfüm zu verzichten.

Bienenvölker produzieren Honig. Quelle: stock adobe

Er macht klar, dass jeder Mensch den Bienen im Alltag helfen kann, wenn er auf dem Balkon eine Blühpflanzenmischung sät, die Bienen bestäuben können. Noch besser sei ein eigener Garten, weil die Bienen so „noch besser im Einklang mit der Natur leben können.“ Ferchland ist froh, dass die Wusterwitzer Kinder das Leben der Insekten kennenlernen und berät die Mitglieder der AG bei Fragen.

Neue Welten für Kinder

Den Kurs leitet Sebastian Tafelski, er holt sich bei Ulrike Klose und Michael Habermann vom Wusterwitzer Imkerverein Unterstützung. Tafelski hofft, dass Kinder wieder mehr Bezug zur Natur haben, wenn sie sehen, was Tiere bewirken können. Er schätzt Bienen, weil sie mit einer Bestäubungsleistung von 80 Prozent Ökosystemleistungen erbringen und Honig produzieren. Die Substanz erzeugen die Insekten aus dem Nektar von Blüten oder aus Honigtau. Nur wenn der laufende Bedarf für die Ernährung des Volkes und die Aufzucht der Brut vorhanden ist, produzieren sie ihre Nahrungsreserve.

Kinder lernen in der AG, wie Bienen und Pflanzen zusammenarbeiten. So setzen die Gewächse zuerst ihren sogenannten Siebröhrensaft zum Stofftransport ein. Weil die Blütenpflanzen ihn anschließend wieder als Nektar ausscheiden, locken sie so Insekten an. Während die Pflanze auf die Bestäubung angewiesen ist, brauchen die Bienen den Nektar, weil sie daraus den Honig gewinnen.

Die Zweitklässlerin Hilda Habermann staunt, als sie erfährt, wie Bienen leben. „Das ist richtig spannend und eine neue Welt“, sagt sie. Die Schulkinder planen ein Bienenjahr. Zu Beginn der Kirschblüte starten sie im April die ersten Aktionen. Die Hobbyimker treffen sich jeden Mittwoch von 15.05 bis 16.30 Uhr in den Räumen der integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) in der Grundschule. Infos unter: 033839-79 731

Von André Großmann