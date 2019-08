Amt Wusterwitz

Die Verwaltung hat die jüngsten Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg ( OVG) in der Sache Ralf Oehme zur Kenntnis genommen. Danach darf das von Amtsdirektorin Ramona Mayer gegen den Oberbrandmeister ausgesprochene Hausverbot für sämtliche Gerätehäuser in Trägerschaft des Amtes Wusterwitz nicht aufrechterhalten bleiben. Darüber informierte die Verwaltungschefin am Montag den neuen Amtsausschuss auf seiner konstituierenden Sitzung.

Hausverbot unverhältnismäßig

„Diese Sicht des OVG ist nachvollziehbar. Denn die Freiwillige Feuerwehr ist in den Gemeinden nicht nur für die originären Aufgaben des Brandschutzes zuständig. Vielmehr sind die Feuerwehren oft auch in den Gemeinden Mittelpunkt des kulturellen und gesellschaftlichen lebens“, räumte Rechtsanwalt Dirk Stieger für das Amt Wusterwitz gegenüber der MAZ ein. Danach geht das OVG davon aus, dass es unangemessen sei, den Antragsteller durch ein vollständiges Hausverbot von dieser Teilhabe auszuschließen.

Ralf Oehme Quelle: privat

Stieger weist auch darauf hin, dass der ordnungsgemäße Dienstbetrieb durch Oehmes zukünftiges Auftreten gewährleistet bleiben müsse. Störungen der Dienstbereitschaft und des Hausfriedens würden den erneuten Ausspruch eines Hausverbots rechtfertigen, so der Jurist.

Auf Wunsch der Ortswehrführung

Ein Dorn im Auge ist dabei dem Amt Wusterwitz die von Oehme gegenüber der MAZ angekündigte Wiederaufnahme seiner Ausbildertätigkeit in der Bensdorfer Feuerwehr. Das soll am 9. August auf Wunsch der Ortswehrführung passieren. „Dies dürfte im Lichte der Entscheidung des OVGs sehr kritisch zu betrachten sein. Denkbar ist, das Hausverbot erneut auszusprechen, wenn nur so Störungen der Dienstabläufe und der Funktionsfähigkeit unterbunden werden können“, heißt es in einer Stellungnahme des Rechtsbeistandes des Amt Wusterwitz.

Tauziehen um Mitgliedschaft

Wert legt Anwalt Stieger auf die Tatsache, dass auch vom OVG nicht festgestellt wurde, dass Oehme überhaupt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Wusterwitz ist. Bekanntlich monierte Verwaltungschefin Mayer im Januar 2019 in ihrem Hausverbot-Erlass den fehlenden Wohnsitz im Amt Wusterwitz und die fehlende Unterschrift des damaligen Amtswehrführers unter den Aufnahmeantrag des Milowers. Unterschrieben hatte damals der stellvertretende Amtswehrführer.

Von Frank Bürstenbinder