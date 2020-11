Wusterwitz

Der neue Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase beklagt einen Investitionsstau in Millionenhöhe beim ländlichen Wegebau in den Gemeinden Wusterwitz, Rosenau und Bensdorf. „Es ist im ländlichen Wegebau in den vergangenen Jahrzehnten in anderen Amtsbereichen deutlich mehr passiert als hier in Wusterwitz“, sagt der Behördenleiter.

Als vorbildliches Beispiel nennt Hase das Amt Ziesar. Dort seien die Wege über Land in deutlich besserem Zustand. Dies gelte auch für den Waldwegebau. Der schlechte Zustand der Wege dagegen im Amt Wusterwitz sei bedauerlich, weil die Feldwege nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Naherholung der Bevölkerung und den Tourismus wichtig seien, so Hase. So könnten befestigte Feldwege auch als Radwege zwischen den einzelnen Ortsteilen dienen.

Bauer: jahrelanges Desinteresse

Offene Türen rennt der neue Wusterwitzer Amtschef dabei etwa bei Landwirt Mathias Busse ein von der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ Rogäsen eG. „Wir haben bis vor fünf, sechs Jahren zwischen Zitz und Mahlenzien aktiv unsere Feldwege gepflegt und glatt geschoben und kleine Sanierungsarbeiten daran gemacht.“ Dies sei aber mit der bisherigen Bauamtsleiterin im Amt Wusterwitz „durch Desinteresse und einer ablehnenden Haltung zum Erliegen gebracht“, sagt Busse, der auch Gemeindevertreter in Rosenau für die Freien Bürger und Bauern ist.

Vize-Vorstand der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ in Rogäsen, Mathias Busse. Quelle: Marion von Imhoff

„Mit dem Amtsantritt des neuen Amtsdirektors war es unser Anliegen, in dieser Richtung auch wieder voranzukommen.“ Dazu gab es bereits einen Vor-Ort-Termin, „bei dem wir uns über den katastrophalen Zustand unserer Feldwege in der Region hier unterhalten haben“, berichtet Mathias Busse.

Anstrengungen verdoppeln

Michael Hase hat viel vor: „Es muss mehr passieren, als bisher passiert ist. Ich möchte deutlich mehr im Wegebau erreichen, nämlich das Doppelte von dem, was in den vergangenen beiden Amtszeiten zusammen erreicht wurde im ländlichen Wegebau.“

Der Feldweg von Zitz nach Warchau ist für Landwirte wichtig, aber in marodem Zustand. Mathias Busse von der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ spricht von einer „Buckelpiste“. Quelle: Marion von Imhoff

Noch ist die Stelle des neuen Bauamtsleiters, beziehungsweise der neuen Bauamtsleiterin nicht besetzt, doch zugleich soll es laut Hase einen Sachbearbeiter im Amt Wusterwitz geben, der sich vor allem mit dem Gewinnen von Fördermitteln befassen solle. „Wir müssen bei der Fördermittelgewinnung insgesamt besser werden.“ Denn allein könnten die Kommunen diese Investitionen nicht tägigen, sagt Hase. Bei einem Investitionsbedarf von Millionen Euro „werden wir es nie alleine schultern können“. Nun gelte es, eine Bestandsaufnahme und Prioritätenliste zu erstellen. „Dann können wir sagen, wie viel Sanierungsstau vorhanden ist“, so Hase. Das müsse dann in den Gemeindevertretungen besprochen werden.

Förderung für Wegebau

„Wir müssen Unterstützung bekommen bis hin, dass wir Förderung für den ländlichen Wegebau bekommen“, sagt Mathias Busse. „Wir werden nicht sofort alle Wege in das Förderprogramm bekommen. Als prioritär aus seiner Sicht sei der Weg zwischen Zitz und Warchau anzusehen.

„Wer auf der öffentlichen Straße fährt und nicht nach links und rechts schaut, den interessiert auch nicht der Weg durch die Feldmark, der zum Nachbarort führt.“ Die Wege zwischen den Ortschaften müssen wir ausbauen und sanieren. „Wer von Rogäsen nach Warchau möchte, da gibt es einen richtig schönen Weg durch die Natur, wir haben Felder, Hecken, Wald, das ist einfach idyllisch und schön, da freut sich nicht nur der Traktorfahrer, wenn der Weg glatt ist, sondern auch jeder Fahrradfahrer und jeder Tourist und jeder Rentner, der da auf den Sonntag lang spaziert“, ist Busse überzeugt. Das sei auch schöner, als Fahrradwege neben viel befahrenen Landstraßen auszubauen, zumal dabei auch immer wieder neue Fläche versiegelt werde. „Es wird zu viel Fläche versiegelt in Deutschland, deswegen sollte man daran denken, bestehende Wege zu sanieren als neue Wege zu bauen.“

Es geht um die Verbindungen Zitz-Gollwitz, Viesen-Wusterwitz und von Rogäsen nach Warchau. „Das sind die drei Hauptwege“, so Busse.

Wie sollen die Wege saniert, beziehungsweise ausgebaut werden? „Da muss man offen sein“, sagt Hase. „Asphaltieren ist natürlich die teuerste Variante“. Denkbar sei auch eine wassergebundene Tragschicht.

Von Marion von Imhoff