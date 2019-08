Amt Wusterwitz

Der aus Milow stammende Feuerwehrmann Ralf Oehme hat mit seiner Beschwerde gegen das von Amtsdirektorin Ramona Mayer ausgesprochene Hausverbot für alle Gerätehauser im Amt Wusterwitz zumindest teilweise Erfolg. Das hat sein Anwalt Mario Genth der MAZ mitgeteilt.

So ist nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 29. Juli 2019 das am 3. Januar von der Verwaltungschefin erteilte Hausverbot rechtswidrig.

Zuvor war das Potsdamer Verwaltungsgericht zu einer anderen Auffassung gelangt. Mit seinem Beschluss hat das Oberverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs wiederhergestellt.

Tauziehen geht weiter

Das juristische Tauziehen zwischen dem Oberbrandmeister, der sich der Bensdorfer Feuerwehr angeschlossen hatte, und dem Amt Wusterwitz ist damit nicht zu Ende. So kündigte Rechtsanwalt Genth eine Untätigkeitsklage gegen die Amtsdirektorin an, weil diese ohne hinreichenden Grund nicht über Oehmes Widerspruch entschieden hat.

Als Folge des jüngsten Beschlusses kündigte Ohme gegenüber der MAZ an, seine Arbeit im Bensdorfer Förderverein und seine Ausbildungstätigkeit in Bensdorf wieder aufnehmen zu wollen.

Reicht der Zweitwohnsitz?

Nicht abschließend bewertet hat das Oberverwaltungsgericht die Frage, ob eine Mitgliedschaft Oehmes in der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Wusterwitz tatsächlich nicht entstanden ist. So hätte Oehmes Anwalt noch mehr zu der Frage vortragen müssen, ob der angegebene Zweitwohnsitz in Vehlen für die Begründung der Mitgliedschaft genügen könnte.

Amtsdirektorin Mayer hatte in ihrem Beschluss vom Januar außerdem angeführt, dass der Aufnahmeantrag nur vom stellvertretenden Amtswehrführer unterzeichnet worden war. Dies hätte vom damaligen Amtswehrführer erfolgen müssen, argumentiert die Verwaltungschefin.

Von Frank Bürstenbinder