Die Verwaltung hat über zehn Jahre lang die Versicherungsprämie für ein Feuerwehrfahrzeug bezahlt, dass sich längst nicht mehr im Bestand des Amtes Wusterwitz befindet. Der letzte Jahresbeitrag an den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) betrug 180 Euro. „Wir gehen von insgesamt knapp 2000 Euro aus, die völlig unnötig aus dem Amtshaushalt bezahlt wurden“, so das Fazit von Amtsdirektor Michael Hase, der die Verwaltung seit Sommer 2020 leitet.

Nur noch Schrottwert

Entdeckt wurden die überflüssigen Abbuchungen erst nach einer von Hase angeschobenen Neuzuordnung des nach Produkten unterteilten Inventars an die zuständigen Sachbearbeiter. Noch in der Eröffnungsbilanz zur Einführung der doppelten Haushaltsführung war das Fahrzeug enthalten. Doch zu diesem Zeitpunkt soll das Auto schon nicht mehr Bestandteil des Fuhrparks der Wusterwitzer Feuerwehr gewesen sein. Es handelt sich um ein Löschgruppenfahrzeug vom Typ Robur LO, das nur noch Schrottwert besaß und samt Zulassung und Schlüssel an eine Privatperson abgegeben wurde.

Auto abgemeldet

Zu welchen Konditionen ist unklar. „Ein vertragliche Vereinbarung ist nicht aufzufinden. Aber der Fahrzeugbrief ist noch im Amt. Warum, entzieht sich meiner Kenntnis“, so Amtsdirektor Hase. Er hat jetzt die Abmeldung des Geisterautos beim KSA veranlasst. Es wird ab 1. April eine der Aufgaben der neuen Kämmerin sein, das in der Eröffnungsbilanz angegebene Anlagevermögen des Amtes genauer unter die Lupe zu nehmen.

