Amtsdirektor bleibt am Platz und Wusterwitz kommt nicht nach Brandenburg

Amt Wusterwitz

Das neue Jahr bleibt teuer für den Amtshaushalt. So denkt Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) nicht daran, den von ihm beauftragten Wusterwitzer Amtsdirektor Dominik Lück abzuberufen. Der MAZ sagte Blasig in dieser Woche:„Wir haben uns aus gutem Grund für einen qualifizierten Ansprechpartner entschieden, der mit den Regeln der Kommunalverfassung vertraut ist. Inzwischen liegt ein Ausschreibungstext für die Neubesetzung der Stelle des Amtsdirektors vor. Ich kann dem Amtsausschuss nur empfehlen dem Entwurf zuzustimmen. Dieser ist juristisch einwandfrei. Je eher die Stelle wieder besetzt ist, um so geringer sind die Belastungen für den Amtshaushalt.“

Müller wäre bereit gewesen

So kommt es für den Landrat auch nicht infrage den Verwaltungschef des Amtes Beetzsee, Guido Müller, anstelle von Lück mit den laufenden Geschäften der Wusterwitzer Verwaltung zu betrauen. Der Austausch Lücks gegen Müller, der nach eigenen Angaben bereitgestanden hätte, war von einer Mehrheit des Wusterwitzer Amtsausschusses in einem offenen Brief an Blasig gefordert worden.

Dominik Lück Quelle: Frank Bürstenbinder

In seiner schriftlichen Antwort teilt der Landrat jetzt unter anderem mit: „Ich habe mir die Auswahl eines geeigneten Beauftragten nicht leicht gemacht. Es wurde sowohl der kommissarische Einsatz von geeigneten Mitarbeitern meiner Verwaltung, als auch die Beauftragung von Beamten und Hauptverwaltungsbeamten im Ruhestand geprüft. Dem Einsatz standen sowohl besoldungs- und pensionsrechtliche Fragen, als auch persönliche Gründe entgegen.“

Folgen tragen die Steuerzahler

Blasig lässt nicht unerwähnt, dass sich die Bereitschaft anderer geeigneter Kandidaten in Grenzen hielt, weil die Wahrnehmung des Amtes Wusterwitz in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen Schaden genommen habe. Die Folgen müssen die Steuerzahler im Amt Wusterwitz tragen. Bisher sind dem Landkreis 19 500 Euro für die Beauftragung des zur Potsdamer Rechtsanwaltskanzlei Dombert gehörenden Juristen Lück zu erstatten. Und zwar nur für November 2019. Verantwortlich für die von den Verfassern des offenen Briefes kritisierten Entscheidungen sei ausschließlich der Amtsausschuss, so Blasig. Was er nicht schreibt: für Dezember sind weitere 23 000 Euro aus dem Amtshaushalt für Lücks Dienste fällig.

Amt bleibt im Landkreis

Wegen aufkommender Gerüchte stellt Blasig in seinem Brief an die Gemeindevertreter in Wusterwitz, Rosenau und Bensdorf klar, dass es seinerseits keine Bestrebungen gebe, das Amt Wusterwitz in die Stadt Brandenburg an der Havel zu integrieren. Dafür sei es sein Ziel, dass die Stelle des Amtsdirektors durch den Amtsausschuss zeitnah und rechtssicher neu besetzt wird.

Zwei Lager

Das Amt Wusterwitz hat über 5000 Einwohner und ist westlicher Nachbar der Havelstadt. Schon seit dem Antrag auf Abberufung von Ramona Mayer als Amtsdirektorin im August 2019 und erst recht mit der erfolgten Trennung im November 2019 stehen sich in den politischen Gremien zwei scheinbar unversöhnliche Lager gegenüber.

Ausreichende Qualifikation

Der Landrat nimmt in dem dreiseitigen Schreiben unter anderem auch Stellung zu umstrittenen Personalien im Brandschutz. So stellt sich Blasig hinter den ehemaligen Amtswehrführer Ronald Melchert, dessen Qualifikation von den Löschgruppen in Bensdorf, Zitz und Viesen nach über 20 Dienstjahren angezweifelt wurde. Er verweist auf die Aussage des Landesbranddirektors, der die Qualifikation Melcherts als „ausreichend“ beschrieben habe. „Dass die Aussage der obersten Fachaufsicht zur Qualifikation des Amtswehrführers augenscheinlich als nicht ausreichend angesehen wird, lässt Zweifel an dem Willen zur Akzeptanz der vorliegenden Qualifikation erkennen“, so Blasig.

Frank Geue Quelle: Frank Bürstenbinder

Am Montag, 13. Januar, trifft sich um 18 Uhr in der Wusterwitzer Kulturscheune der Amtsausschuss zu seiner ersten öffentlichen Sitzung im neuen Jahr. Auf der Tagesordnung steht die vom Amtsausschussvorsitzenden Frank Geue und vom beauftragen Amtsdirektor Dominik Lück unterzeichnete Beschlussvorlage über die öffentliche Stellenausschreibung.

Teuerste Lösung

Für Geue geht der vorliegende Ausschreibungstext grundsätzlich in Ordnung. „Über ein paar Sachen werden wir allerdings noch reden müssen. So ist uns zum Beispiel die Bewerbungsfrist mit acht Wochen zu lang. Lück spielt offensichtlich auf Zeit“, sagte der Wusterwitzer Bürgermeister der MAZ. Die vom Landrat eingegangene Antwort auf den offenen Brief von Kommunalpolitikern sehe er als Beleg dafür, dass Blasig wegen der teuersten Lösung für einen beauftragten Amtsdirektor in Bedrängnis geraten sei. „ Blasig macht für die hohen Kosten den Amtsausschuss verantwortlich. Dabei hätte er den Beetzsee-Amtsdirektor fragen können“, so Geue.

Von Frank Bürstenbinder