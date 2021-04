Auch Wusterwitzer Hausärzte impfen jetzt

Wusterwitz

Wie in vielen Hausarztpraxen startete auch in Wusterwitz am Donnerstag das Impfen gegen das Coronavirus. Neben der Praxis von Helke Klein haben auch die Praxen von Solveig Adel und Hendryk Eichholz begonnen. Sowohl zwischen den Ärzten, als auch zwischen Ärzten und der Wusterwitzer Hirschapotheke gibt es eine gute Zusammenarbeit. Helke Klein spricht über die Vorbereitungen und die Planung zum Impfen.

Mehr Impfstoff bedeutet mehr Arbeit

In den ersten beiden Wochen wird in der Hausarztpraxis von Klein voraussichtlich mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer geimpft. Ursprünglich sollte sie 24 Impfdosen erhalten. Dann kam die überraschende Nachricht: sie erhält 36 Impfdosen. Diese Anzahl gilt für die ersten beiden Wochen, anschließend kann sie auch erhöht werden. Wie viele Dosen eine Praxis erhält, erfährt man wöchentlich.

Das Anstrengendste an der Vorbereitung war laut Klein, alle Patienten anzurufen. „Da ich plötzlich zwölf Impfdosen mehr hatte, musste ich noch schnell zwölf Patienten organisieren“, sagt die Hausärztin.

Folgen der Impfreihenfolge

Folglich der Impfreihenfolge werden zuerst die ältesten Patienten und die, die Hausbesuche bekommen, geimpft. Am Donnerstag und Freitag arbeitete Klein größtenteils die Hausbesuche ab. Auch das erforderte Planung. Sobald eine Impfdosis angebrochen ist, muss sie innerhalb von zwei Stunden aufgebraucht werden. Eine Impfdosis reicht für sechs Patienten.

Erwartete Überstunden

Helke Klein hat mit dem Impfen begonnen, obwohl sie in dieser Woche Urlaub hatte. Sobald der reguläre Ablauf nächste Woche wieder beginnt, sind auch in ihrer Praxis Überstunden zu erwarten. Auch Schwestern ist es erlaubt zu impfen, jedoch muss stets ein Arzt anwesend sein, falls eine allergische Reaktion auftritt. Anschließend folgen die Dokumentation und die Aufklärung der Impflinge.

Bitte selbst informieren

Sobald die älteren Patienten geimpft sind, sind nach der festgelegten Impfreihenfolge auch die ersten Risikogruppen an der Reihe. Diese können größtenteils selbst zur Praxis kommen, was alles ein wenig erleichtert. Natürlich, sagt Helke Klein, werden die Patienten, die an der Reihe sind, von ihr und ihrem Team angerufen. Sie hofft aber darauf, dass die Patienten sich selbst informieren. Allen Hausärzten in Wusterwitz ist die Hoffnung gemein, dass sich im Dorf herumspricht, dass nun geimpft wird. Indem sich die Patienten selbstständig bei ihrer Hausarztpraxis melden, nehmen sie den Mitarbeitern Arbeit ab. Doch nicht alle wollen überhaupt eine Schutzimpfung: „Wie überall gibt es auch bei uns Patienten, die eine Impfung grundsätzlich ablehnen“, sagt Helke Klein.

Von Julia Kazmierczak