Wusterwitz

Noch gute 24 Stunden bis zum Startschuss für das neue Strandfest. Am Donnerstag hat das Festgelände am Seeufer bereits Gestalt angenommen. Die Bühne ist aufgebaut. Imbissstationen und Bierwagen haben ihre Plätze eingenommen. Angekommen ist auch Schausteller Tino Nachtigall aus Unseburg im nördlichen Salzlandkreis.

Es kribbelt im Bauch

Nachtigall hat seinen „Comic Trip“ mitgebracht, den die Strandfestbesucher bereits aus den Vorjahren kennen. Eine lange Sitzreihe wird ähnlich wie ein Scheibenwischer von links nach rechts bewegt. Dabei geht es auch noch hoch und runter. „Das kribbelt schön im Bauch“, verrät der Schausteller.

Auf dieser Bühne findet am Freitagabend die Eröffnung des Strandfestes statt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zwischen dem Gewusel der rangierenden Händler hat Veranstalterin Stephanie Duborg alles im Blick. Auf einem Segway schnurrt die Eventgastronomin von einem Ende zum anderen, um Anweisungen zu geben. Klaus-Peter Bärmann von der Firma Haustechnik zieht die letzten Elektrokabel von der Rolle, Helfer zäunen das Festgelände ein, Kassenbereiche werden aufgebaut.

Feuerwerk zur Eröffnung

Um 17 Uhr beginnt am Freitag der Einlass zum 53. Strandfest, das von Duborg in einigen Programmpunkten gehörig umgekrempelt wurde. Statt Disco macht die Gruppe PAN aus Magdeburg um 18 Uhr mit Live-Musik den Anfang, bevor Bürgermeister Frank Geue zwei Stunden später das erste offizielle Fass Bier anstechen darf. Bis Sonntagabend folgen jede Menge Höhepunkte. Ganz neu: Schon am Freitag gibt es um 22.45 Uhr das große Eröffnungsfeuerwerk.

Von Frank Bürstenbinder