Neubensdorf

Das Morgengrauen nutzten Langfinger, um in Neubensdorf (Potsdam-Mittelmark) ein Auto zu stehlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist am Freitagmorgen in Genthiner Straße ein schwarzer Ford Edge entwendet worden.

Das Auto hat das Kennzeichen PM-E 20 und ist einem Keyless-go-Schließsystem ausgestattet. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Zehntausend Euro. Der Ford Edge gehört im SUV-Segment zu den großen Vertretern.

Von MAZonline