Das Mühlenpark-Café auf dem Bensdorfer Mühlenhof ist ab dem 2. April immer freitags und sonnabends von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags bereits ab 10 Uhr. Gefüllte Picknickkörbe gibt es nach Wunsch vor Ort. Es gibt ein weitläufiges Außengelände mit Liegewiese.

Zum geplanten Veranstaltungsreigen gehört am 30. April ein Weinabend mit Verkostung. Am 7. Mai ist ein Lichterfest mit der Illumination der Mühlengebäude geplant. Am 25. Juni folgt ein Blues- und Rockkonzert. Die Band Inuso ist am 3. September zu Gast.

Auf dem Bensdorfer Mühlenhof wohnen Dorothea und Bastian Müller zusammen mit ihren drei Kindern Ben, Eddie und Greta. Auch Dorotheas Eltern Irmgard Maria und Volker Markusch sind den Kindern nach Altbensdorf gefolgt. Die Nachnutzung der ehemaligen Getreidemühle ist für die Familie zur Lebensaufgabe geworden.