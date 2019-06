Bensdorf

Bernd König (Bund freier Bürger und Bauern) ist seit sieben Jahren Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf. Er errang bei der Kommunalwahl am 26. Mai drei Stimmen mehr als sein Herausforderer Borngräber. König kandidiert am Sonntag bei der Stichwahl gegen seinen Herausforderer Jens Borngräber (Freie Wähler Bensdorf) um seine dritte Amtszeit. „Wir vom FBB haben in den vergangenen sieben Jahren gute Arbeit geleistet und das Dorf sehenswert gestaltet und etliche positive Errungenschaften geschafft.“ Die Cross-Strecke sei ein großes Event geworden weit über Bensdorf hinaus und „wurde unentgeltlich von der Agrar GmbH zur Verfügung gestellt“. König ist Geschäftsführer des Agrarbetriebes. „Wir haben als Spargelbetrieb eine Menge für das Wohl der Bürger gestaltet. Wir haben immer unentgeltlich das Dorf unterstützt.“

Das oberste Ziel sei der Radweg nach Plaue. Die Gemeinde habe mit 120.000 eingestellten Euro im Haushalt ihren Teil gemacht. Bauherr ist das Land. König will, sollte er gewählt werden, sich für den weiteren Ausbau im ländlichen Wegebau mit Radwegen starkmachen. König fordert, dass der Weg von der Dorfmitte in Altbensdorf Richtung Plaue asphaltiert wird.

Der Kindergarten sollte vor zehn Jahren geschlossen werden, „weil man gesagt hat, wir sterben aus, jetzt haben wir erreicht, dass er angebaut wird“, sagt König. Und: „Mehr Bauland für Bensdorf ist wichtig. Ich sehe den Bedarf vieler Familien, die hier ein Häuschen bauen möchten. Wir liegen um die 30 Euro erschlossener Quadratmeter Bauland.“ Im Altbau gebe es kaum Häuser, die leer stünden. „Der Schandfleck an der Kreuzung in Woltersdorf sollte abgerissen werden. Dazu muss man die Eigentümer mit gesetzlichen Mitteln bringen.“

König möchte, dass das Mischgebiet bei Norma weiter entwickelt wird – etwa ergänzt durch eine Tankstelle mit Werkstatt. Der seit 13 Jahren leer stehende Schweinestall in Woltersdorf sollte abgerissen werden, sagt König. Er würde für Wohnbebauung auf der Fläche oder einen zweiten Lebensmitteldiscounter plädieren mit Einzugsbereich Plaue, Kirchmöser und Genthin. „Als Bürgermeister und Geschäftsführer der Agrar GmbH habe ich das im Kopf.“

König ist seit 34 Jahren Gemeindevertreter. „Wenn die Bürger sagen, ich hätte es ganz vernünftig gemacht, sollen sie mich wählen.“ Der 63-Jährige ist Agraringenieur, verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.

Von Marion von Imhoff