Bewerbergespräche im Amt Wusterwitz vorerst ausgesetzt

Amt Wusterwitz

Die Corona-Pandemie hat das Auswahlverfahren für die Neubesetzung der Amtsdirektorenstelle in Wusterwitz vollends zum Stillstand gebracht. Nach einer ersten Anhörung mit nur zwei Kandidaten wird es in dieser und den nächsten Wochen keine weiteren Bewerbungsgespräche geben. Das hat Amtsausschussvorsitzender Frank Geue der MAZ bestätigt.

Fragenkataloge zur Beantwortung

Eigentlich sollten sich schon in der vergangenen Woche fünf von insgesamt 13 Bewerber dem Amtsausschuss vorstellen. Sie hatten im Vorfeld Fragenkataloge zur Person und ihren Vorstellungen über eine Amtsführung zur Beantwortung zugesandt bekommen. Drei Personen, darunter ein Bewerber aus Schleswig-Holstein hatten jedoch mit Verweis auf die aktuelle Corona-Situation abgesagt. Zu den Bewerbern, die auf ihr Kommen verzichteten, gehörte ebenso Ramona Mayer, die ehemalige und im November 2019 abgewählte Amtsdirektorin.

Bewerbung bleibt

Um Verständnis für seine Absage des Termins bat auch Ralf Weniger. Er hatte noch an den Amtsausschussvorsitzenden appelliert, sich an die Vorgaben des Bundes und des Landes zu halten, um einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus entgegenzutreten. Er freue sich jedoch alle gesund zu einem neuen Termin wiederzusehen und sich vorstellen zu dürfen, schrieb der Brandenburger CDU-Stadtverordnete Weniger an Geue.

Fortgang ungewiss

Auch vor dem Hintergrund des am Sonntag von Bund und Ländern erlassenen Kontaktverbots von mehr als zwei Personen ist derzeit völlig offen, wann die Bewerbergespräche fortgesetzt werden können. „Von zwei Interessenten haben wir uns ein Bild machen können. Die aktuelle Entwicklung war vom Amtsausschuss in dieser Dynamik nicht vorhersehbar gewesen. Natürlich verzichten wir bis auf weiteres auf Gespräche“, sagte Geue auf Nachfrage. Eigentlich wollte der Amtsausschuss Anfang April über die Neubesetzung des vakanten Postens abstimmen. Derzeit führt der vom Landrat beauftragte Rechtsanwalt Dominik Lück vorübergehend die Geschäfte eines Amtsdirektors. Wegen eines Urlaubs in Österreich befindet sich Lück derzeit freiwillig in häuslicher Quarantäne.

Von Frank Bürstenbinder