Bürgermeister-Abwahl: Rosenau und Wusterwitz entscheiden über Bürgerbegehren

Amt Wusterwitz

Wenn die Gemeindevertreter von Rosenau am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Warchauer Dorfgemeinschaftshaus zur öffentlichen Sitzung zusammenkommen, geht es auch um das Bürgerbegehren für die Abwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters Rolf Geelhaar. Das Papier war von 271 Wahlberechtigten unterschrieben worden. Jetzt muss die Gemeindevertretung in einem formellen Akt feststellen, dass das Bürgerbegehren zustande gekommen ist. Die Abstimmung über die Abwahl soll am 19. Januar 2020 stattfinden.

Auch in Wusterwitz

Ähnlich geht es dem Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue. Wie Geelhaar hatte auch er im November für eine Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin gestimmt. Als Retourkutsche strengten deshalb die Gegner der Abwahl ein Bürgerbegehren gegen beide ehrenamtliche Bürgermeister an. Doch reicht das überhaupt als Grund? In Wusterwitz entscheidet die Gemeindevertretung am 11. Dezember über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens für die Abwahl Geues. Es gilt der gleiche Abstimmungstermin am 19. Januar 2020.

Von Frank Bürstenbinder