Die Gemeinde Rosenau braucht einen neuen Bürgermeister. Dieser könnte Denny Post (45) heißen. Der gelernte Energieelektroniker aus Viesen stellt sich am 14. März zur Wahl. Dann können die Wahlberechtigten in Zitz, Gollwitz, Warchau, Rogäsen und Viesen zwischen dem amtierenden Gemeindeoberhaupt und seinem kommunalpolitisch unbekannten Mitbewerber Marco Kühn aus Gollwitz entscheiden. Für Post beginnt der Wahlkampf in diesen Tagen mit dem Verteilen der ersten Flugblätter an alle Haushalte.

Will Lager zusammenführen

Dass Rosenaus stellvertretender Bürgermeister unter der Flagge von Freie Wähler RWB an die Spitze der Gemeindevertretung strebt, war so nicht geplant. Doch nach dem der Amtsinhaber und politische Mitstreiter Rolf Geelhaar nach einem Bürgerentscheid seinen Platz räumen musste, will Post die unterschiedlichen Lager wieder zusammenführen. Zwar hätte sich Post gerne einen weißen Ritter gewünscht, der unvoreingenommen agieren könnte, aber den scheint es nicht zu geben. „Die Abwahl von Frau Mayer als Amtsdirektorin ist für mich abgeschlossen. Wir sollten uns jetzt wieder auf die eigene Gemeinde konzentrieren. Es gibt genug zu tun“, sagte Post der MAZ.

Einspruch läuft noch

Dennoch wird die bevorstehende Bürgermeisterwahl von einem juristischen Tauziehen überschattet, das seinen Ursprung in der so heftig umstrittenen Abwahl der Amtsdirektorin Ende 2019 hat. Die mehrheitsführenden Freien Wähler in der Rosenauer Gemeindevertretung haben nämlich Einspruch gegen das Ergebnis des nachfolgenden Bürgerentscheids eingelegt. Sie sehen in dem Aus für Rolf Geelhaar das Ergebnis einer amtlichen Wahlbeeinflussung durch den damals vom Landrat beauftragten Amtsdirektor Dominik Lück. Gegen diesen Einspruch zieht die Kommunalaufsicht des Landkreises zu Felde.

Blick nach vorn

Allerdings erwartet Post nicht, dass der geschasste Bürgermeister von einem Verwaltungsgericht sein Amt zurückbekommt. Trotz des im Hintergrund laufenden Verfahrens will der Bürgermeisterkandidat nach vorn blicken. Unbekannt ist er in Rosenau nicht. 2006 war Post schon einmal für fünf Jahre in die Gemeindevertretung gewählt worden. Seit 16 Jahren ist der Edis-Mitarbeiter Ortswehrführer in seinem Heimatdorf Viesen mitten im Fiener Bruch. Was sich Post für die Zukunft vorstellt, will er vor allem zusammen mit der ganzen Gemeindevertretung erreichen, in der auch Abgeordnete der Wählergruppe Warchau/Gollwitz und der Freien Bauern und Bürger vertreten sind. „Ein Bürgermeister ohne Gemeindevertretung kann nichts bewegen“, ist der Viesener überzeugt.

Haushalt ist nötig

Anpacken würde Post als Bürgermeister Probleme, die den Menschen in den Ortsteilen nicht erst seit heute unter den Nägeln brennen. In Zitz sind es die Gehwege, in Viesen zusätzlich der desolate Zustand der Kreisstraße. Lange diskutierte Radwege sollten her. Rogäsen wartet immer noch auf ein neues Feuerwehrgerätehaus. Viesen will einen alten Bungalow am Sportplatz durch einen Containerbau zur multifunktionalen Nutzung ersetzen. „Wir müssen als Rosenauer gegenüber dem Amt und dem Landkreis zeigen, dass wir die Dinge voranbringen wollen. Die Dörfer im Fiener Bruch dürfen nicht vergessen werden“, so Post. Dazu wäre erst einmal ein bestätigter Haushalt nötig. Im Amt Wusterwitz geht Verwaltungschef Michael Hase davon aus, dass ein Doppel-Etat 2021/22 für das Amt und die Gemeinden im Mai oder Juni vorliegen könnte. So lange sind nur unabwendbare Ausgaben möglich. „Mit dem Personalwechsel im Amt gehe ich von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit aus. Nur gemeinsam können wir die zahlreichen Probleme anpacken. Ich denke nur an den Investitionsstau im Brandschutz“, so Post.

Stammtische in den Ortsteilen

In Rosenau würde Post die von ihm vor dem jüngsten Corona-Lockdown eingeführten Bürgermeisterstammtische fortsetzen. Zweimal jährlich sollen diese in allen Ortsteilen stattfinden. „Mir ist es wichtig auch außerhalb offizieller Sitzungstermine mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Leider ist das momentan wegen der Pandemie nicht möglich“, bedauert der Bürgermeisterkandidat, der sich für seine Bewerbung die Rückendeckung aus dem eigenen Familienrat eingeholt hat. „Ohne die Unterstützung meiner Lebensgefährtin wäre das kommunalpolitische Engagement in dieser Form gar nicht möglich“, berichtet Post. Seinen persönlichen Ehrgeiz will der Viesener in ein Straßenlampenkataster stecken, wie er es bereits für seinen Wohnort angelegt hat. Die Lage und technische Ausstattung jeder Lampe soll dokumentiert werden. Ein Aufkleber mit einer Nummer soll es Anwohnern im Störungsfall leichter machen den genauen Standort zu melden.

Von Frank Bürstenbinder