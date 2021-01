Bürgermeisterwahl: Fünf Bewerber für Wusterwitz und Rosenau

Amt Wusterwitz

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen am 14. März in Wusterwitz und Rosenau stehen fest. Der Wahlausschuss des Amtes Wusterwitz hat am Montag alle Bewerbungen geprüft und einstimmig bestätigt. Um das Ehrenamt des Bürgermeisters in Wusterwitz bewirbt sich Isett Hoffmann unter der Flagge der CDU. Von der Bürgerinitiative für Bürgerbegehren (BI) tritt Steffen Hanke an. Außerdem kandidiert der amtierende Bürgermeister Jürgen Engel (Freie Bürger und Bauern). In Rosenau haben sich der ebenfalls amtierende Bürgermeister Denny Post (Freie Wähler für RWB) aus Viesen und Marco Kühn aus Gollwitz beworben.

Wahllokale stehen fest

Neuwahlen in Wusterwitz und Rosenau sind erforderlich, weil die beiden Amtsvorgänger Frank Geue und Rolf Geelhaar 2020 bei Bürgerbegehren abgewählt worden waren. „Ich gehe davon aus, dass die Bürgermeisterwahlen trotz Corona stattfinden können“, sagte Amtsdirektor Michael Hase der MAZ. Einen ursprünglichen Termin am 17. Januar hatte die Kommunalaufsicht wegen Fehler bei den Wahlbekanntmachungen gekippt. Wahllokale werden für die Rosenauer in den Dorfgemeinschaftshäusern in Zitz, Viesen, Rogäsen und Warchau eingerichtet. In Wusterwitz gibt es Wahllokale in der Kita, Sporthalle, Kulturscheune sowie im Rentnerklub.

Neue Kämmerin bestätigt

In der Verwaltung ist Amtsdirektor Hase dabei, die Lücken im Stellenplan zu schließen. So kann am 1. April die Verwaltungsfachwirtin Kathlen Vieweg ihre Arbeit als Fachbereichsleiterin Finanzen aufnehmen. So hat es der Amtsausschuss mehrheitlich beschlossen. Die neue Kämmerin tritt die Nachfolge von Diana Hoffmann an. Auch eine freie Stelle im Fachbereich Zentrale Verwaltung ist wieder besetzt. Melanie Schreiber ist für Investitionen im Hoch- und Tiefbau zuständig. Eine weiteres Besetzungsverfahren für eine Stelle im Bereich der Fördermittelakquise läuft gerade. Noch unbesetzt bleibt die Stelle von Monika Bothe als ehemalige Fachbereichsleiterin Ordnung, Räumliche Planung und Entwicklung, Trink- und Abwasser. Zwar wurde deren noch vom Landrat ausgesprochene Kündigung zum Jahresende gültig, doch im März wird über ihre Klage auf Weiterbeschäftigung in zweiter Instanz verhandelt.

Von Frank Bürstenbinder