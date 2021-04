Bensdorf

Nur eine Erzieherin der Bensdorfer Kita Sonnenschein will sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Acht Beschäftigte arbeiten in der Einrichtung, sie betreuen aktuell 43 Kinder.

Kita-Leiterin kritisiert Nebenwirkungen

Kita-Leiterin Cornelia Krenek äußert sich zur Lage. „Bei uns gibt es keinen Zwang zur Impfung, das kann jeder selbst entscheiden. Die Nebenwirkungen der Impfungen sind nicht von der Hand zu weisen. Vielleicht hat auch das ganze Hin und Her um Astra Zeneca eine Rolle bei unserer Entscheidung gespielt. Manchmal weiß man nicht mehr, was man aktuell glauben soll“, sagt sie, nennt auf MAZ-Nachfrage aber keine Details.

So sieht der Eingang zum Hof der Bensdorfer Kita „Sonnenschein“ aus. Quelle: André Großmann

Erzieherinnen mit Risiko

Erzieherinnen erkranken laut einer AOK-Studie besonders häufig an Corona. So kamen auf 100.000 Beschäftigte in der Kinderbetreuung 2.672 Corona-Erkrankungen, teilte die Krankenkasse nach einer Auswertung von Versichertendaten mit.

Diese Fakten ändern aber nichts an der Entscheidung der Kita-Chefin. „Wir hatten 2020 keinen Corona-Fall und in diesem Jahr auch noch nicht. Wir halten uns ja an das Hygienekonzept mit Maske, hoffen, dass sich weiter niemand ansteckt und alles so bleibt. Hier geht es jetzt normal weiter, auch ohne Impfung“, sagt Cornelia Krenek. Sie lobt das familiäre Klima in der Kita und hat für den Verzicht auf die Impfung noch keine Vorwürfe von Eltern erhalten.

Kritik vom Amtsdirektor

Kritik kommt vom Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase. „Es ist nicht klug, so zu handeln. Ich hoffe, dass die Erzieherinnen ihre Meinung noch mal überdenken. Wir haben ihnen mehrfach Angebote für eine Impfung gemacht und werden das weiterhin tun. Ich werde zwar niemanden zur Impfung zwingen. Für mich sollten die Mitarbeiter aber eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen“, sagt Michael Hase.

Der Wusterwitzer Amtsdirektor Michael Hase hofft auf mehr Impfungen. Quelle: André Großmann

Für ihn handelt die Kita-Leitung nur nach dem Prinzip Hoffnung. „Sie sagen: Es ist schon immer gut gegangen, also wird das auch so bleiben. Für den Weg raus aus der Pandemie und zurück in die Normalität helfen uns nur flächendeckende Impfungen“, sagt der Hauptverwaltungsbeamte.

Impfbereitschaft sonst höher

Er betont, dass die Erzieherinnen der Kita Bensdorf momentan mit Biontech geimpft werden würden. Michael Hase macht klar, dass die Impfbereitschaft in anderen Wusterwitzer Kitas bei über 70 Prozent liegt.

„Eine sehr hohe Impfquote bedeutet den besten Schutz vor Ausbreitung, schweren Folgen oder gar einem tödlichen Verlauf von Covid-19. Und ohne die großen Impfkampagnen gegen Kinderlähmung und Pocken, hätten wir diese auch noch“, sagt er. Bei anderen Erkrankungen wie den Masern besteht für Erzieher seit dem 1. März 2020 eine Masern-Impfpflicht an Kitas und Schulen.

Hoffnung auf schnelle Impfungen

Für Michael Hase ist klar, dass sich das Gesundheitssystem aktuell in einer Ausnahmesituation befindet und jeder Lockdown Geld kostet. Für ihn kann der Ausnahmezustand der Pandemie nicht von Dauer sein. „Meine Hoffnung ist, dass jeder sich impfen lässt. Wir sind bei uns bislang glimpflich durch die Pandemie gekommen, ich will aber keine vierte Welle riskieren“, sagt Hase weiter.

Bensdorfer Bürgermeister für Impfungen

Bianka Scholz lässt ihren Sohn in der Kita betreuen. Sie will, dass jeder Kita-Mitarbeiter selbst entscheidet, ob er sich impfen lässt, sieht aber durch den Verzicht des Teams auch eine erhöhte Infektionsgefahr. „Der Impfstoff ist mir zu schnell entwickelt worden. Wenn es Privilegien für Geimpfte gibt, sind wir irgendwann alle in der Pflicht, um gewisse Freiheiten zurückzuerhalten. Ob diese Entwicklung gut ist, muss jeder für sich entscheiden“ sagt die Bensdorferin.

Jens Borngräber ist Bensdorfer Bürgermeister. Quelle: André Großmann

Jens Borngräber betont, das die Bevölkerung bei der Entscheidung zur Corona-Impfung gespalten ist. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Bensdorf macht klar, dass Wusterwitz auf der Landkarte zu den Regionen mit den niedrigsten Infektionszahlen gehört und dies „vielleicht auch“ zur Entscheidung der Kita-Beschäftigten beiträgt.

„Nur durch Impfungen werden wir die einschneidenden Maßnahmen loswerden. Deshalb muss man die Bürger immer weiter motivieren, sich impfen zu lassen“, sagt er der MAZ.

