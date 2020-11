Corona: Gesundheitsamt schließt Wusterwitzer Grundschule

Wusterwitz

An der Wusterwitzer Grundschule ist es zu einem weiteren Anstieg der Corona-Fälle gekommen. Bis Mittwochmittag sind nun elf Fälle bisher bekannt geworden. Nun will der Landkreis Potsdam-Mittelmark das Infektionsgeschehen an der Bildungsstätte stoppen. Nach Angaben des Wusterwitzer Amtsdirektors Michael Hase hat deswegen das Gesundheitsamt des Landkreises Potsdam-Mittelmark die Schließung der Schule angeordnet. Unterricht soll es erst wieder ab dem 10. Dezember geben. Alle Lehrer und Schüler und die Schulangestellten befinden sich nun in Quarantäne.

Der Corona-Ausbruch an der Grundschule wurde am 20. November bekannt. Einen Tag zuvor waren drei Klassen nach Hause geschickt worden. Zunächst waren drei Schüler nur erkrankt. Am Freitag wurden dann mehr als 200 Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. Am Sonntag hob das Gesundheitsamt die angeordnete Isolierung für rund die Hälfte der Jungen und Mädchen wieder auf. Anfang der Woche zeigte sich, dass sich auch ein Lehrer mit SARS-CoV-2 infiziert hat.

Am Dienstag rückte ein Testteam des Landkreises an. Bei dem Massentest zeigten sich nun die sieben weiteren Fälle. Bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr waren die Werte für das Amt Wusterwitz stets im ausgesprochen niedrigen Bereich. Nun gibt es allein im Zusammenhang mit der Grundschule elf Fälle und weit mehr als 300 Personen, darunter 298 Kinder, die sich in Quarantäne befinden.

Von Marion von Imhoff