Rogäsen

Die Arbeiten in der Feldwirtschaft gehen in der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ Rogäsen eG diese Woche zu Ende. „Die letzten Felder werden gepflügt“, sagt Mathias Busse, Leiter des Bereichs Pflanzenbau und stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Bei Viesen zieht Karl-Heinz Eleser eine Winterfurche. Der mit 320 Pferdestärken ausgestattete und vom Betrieb zunächst gemietete Traktor hat damit keinerlei Mühe.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge sind kostspielig. In der Anschaffung würde der Trecker 250.000 Euro kosten. Damit die Maschinen im Ackerbau nicht kaputt gehen, fallen als übliche Arbeit im Winter auch das Sammeln von Steinen auf den Feldern an. Daran hat sich in den vergangenen Jahrhunderten wenig geändert. Einzig die Art und Weise ist heute einfacher, liefen einst Mägde, Knechte und Kinder über die Äcker und schleppten die Steine an die Ränder der Felder, sind es nun Fiener-Beschäftigte, die die Steine auflesen und in die Mulde eines Radladers werfen. Lesesteine heißen sie denn auch, die oft an den Rändern in der Feldmark liegen. „Die Steine sind heiß begehrt, wenn ich die inserieren würde, würden genug Leute kommen und sie selber von den Feldern sammeln“, ist sich Mathias Busse sicher.

Anzeige

Karl-Heinz Eleser pflügt ein abgeerntetes Maisfeld bei Viesen. Quelle: Marion von Imhoff

Sechs Mitarbeiter für die Feldarbeit

Sechs Stamm-Mitarbeiter wie Landwirt Karl-Heinz Eleser und im Sommer auch ehemalige Beschäftigte im Rentenalter sind bei der Agrargenossenschaft für die Feldarbeit zuständig. Die meisten von ihnen nehmen im Winter ihren Jahresurlaub. „Sie sind alle leidenschaftliche Winterurlauber.“ Es müssen nur immer zwei von ihnen vor Ort sein. „Im Feldbau fährt der Betrieb im Winter runter.“

Vize-Vorstand der Agrargenossenschaft Fiener Bruch in Rogäsen, Mathias Busse. Quelle: Marion von Imhoff

Weitere 36 Männer und Frauen arbeiten in der Viehwirtschaft des Unternehmens, das 2500 Hektar Land bewirtschaftet. Die Fläche reicht von Karow in Sachsen-Anhalt bis Mahlenzien und damit an die Grenze der Stadt Brandenburg. 1000 Hektar davon sind Grünland für die mehr als 2000 Rinder. Ein Drittel der übrigen 1500 Hektar stehen für den Maisanbau zur Verfügung. „Silomais für die Milchkühe“, so der Chef des Pflanzenbaus. Auf dem übrigen Land wächst nach Angaben von Mathias Busse zu 90 Prozent Wintergetreide. „Bis vorige Woche haben wir noch den letzten Winterweizen in den Boden gebracht.“

15 Mal häufiger Wintersaat

Tatsächlich bauen die Agrarbetriebe in Potsdam-Mittelmark fast 15 mal häufiger Wintergetreide an als Sommergetreide. Letzteres kommt als Saat im Frühjahr in den Boden, so wie es im Volkslied „Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt“ heißt. Das gilt etwa für Hafer, der im Frühling gedrillt wird. Wintergetreide säen die Landwirte ab September aus.

Mathias Busse: „Ich bin ein Rogäsener Urgestein.“ Mathias Busse ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft „Fiener Bruch“ Rogäsen eG. Zudem leitet er dort den Pflanzenbau. Zu dem Unternehmen gehören zwei Firmentöchter, die Mutterkuhhof Viesen GmbH und die Agrar GmbH Rosenau. Dort ist Mathias Busse jeweils Geschäftsführer. Der 45-Jährige ist zudem Vize-Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark. Gelernt hat Mathias Busse Groß- und Außenhandelskaufmann. Daran schloss er ein Studium der Agrarwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin an. Schon als Student arbeitete er in dem Betrieb und kehrte 2012 dorthin zurück. Busse ist in Brandenburg geboren und in Rogäsen aufgewachsen. Seine Eltern waren in der heutigen Agrargenossenschaft ebenfalls tätig, sein Vater als Elektriker und seine Mutter als Finanzbuchhalterin.

Nach Angaben des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark wird im laufenden Jahr auf 37.231 Hektar im Landkreis Wintergetreide angebaut. Dem steht eine Fläche von 2.543 Hektar mit Sommergetreide gegenüber. Winterroggen nimmt unter den Getreidearten, die im Herbst ausgebracht werden mit 20.555 Hektar den größten Flächenanteil ein, gefolgt von Winterweizen und -gerste. Zu sehen ist es auf den Äckern als leichter Flaum auf den Äckern. „Das guckt jetzt teilweise sechs, sieben Zentimeter aus dem Boden“, so Mathias Busse.

Mehr Ertrag als Sommerkultur

Doch warum setzten Mittelmarks Landwirte auf Wintergetreide? „Der Vorteil der Winterkultur ist, dass sich die Pflanze durch die Winterfeuchtigkeit stabilisiert und demzufolge mehr Ertrag bringt als die Sommerkultur.“

Ende September, Anfang Oktober säen die Bauern die Wintergerste aus, Roggen, Weizen können im November, teils sogar im Dezember gedrillt werden. Raps kommt Ende August in den Boden. „Aufgrund der so extremen Trockenheit konnten wir damals nicht pflügen, nur mit Grubber und Scheibenegge den Boden vorbereiten.“ Doch es kam ein überraschender Gegner ins Spiel in diesem Frühherbst: „Wir hatten wahnsinnig viele Mäuse auf dem Acker, die uns die kleinen Rapspflanzen rausgerissen und in ihr Mäuseloch gezerrt haben. Quadratmetergroße Flächen, auf denen keine Rapspflanze mehr standen. Es war eine regelrechte Mäuseplage.“

Baumfällungen und Winterdienst

Eine weitere typische Arbeit für die Wintermonate neben dem Betreuen des Viehs ist „Holzeinschlagen im Wald“, sagt Busse. „In diesem Bereich werden wir aber in diesem Jahr nichts machen, weil die Holzpreise im Keller sind.“ Der Wald des Unternehmens stehe durch jahrelange Pflege gut da, der Borkenkäfer sei kein Problem gewesen, weil diesem kaum Totholz zur Verfügung gestanden habe. So kann die Agrargenossenschaft mit Fällungen warten, bis sich irgendwann der Holzpreis wieder erholt.

Einige Agrarbetriebe übernehmen im Winter nach Angaben von Silvia Wernitz, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes, auch kommunale Aufgaben, übernehmen den Winterdienst oder schneiden Wege frei.

Von Marion von Imhoff