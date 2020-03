Der Stuhl von Rosenaus Bürgermeister wackelt

Rosenau

Es geht erneut um die politische Zukunft von Rolf Geelhaar. Nach dem in Rosenau mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten für eine Abwahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters unterschrieben haben, muss die Gemeindevertretung am Donnerstag, 12.März, über das Zustandekommen des Bürgerbegehrens beschließen. Außerdem muss der Tag der Abstimmung festgelegt werden.

Von Kommunalaufsicht festgelegt

Weil Geelhaar entgegen der Aufforderung durch den beauftragten Amtsdirektor Dominik Lück die Einberufung einer Sondersitzung ablehnte, wurde der Termin durch die untere Kommunalaufsichtsbehörde des Landkreises angesetzt. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Warchauer Dorfgemeinschaftshaus.

Zweiter Versuch

Geelhaars Kritiker sehen als Hauptgrund für das Bürgerbegehren, die Beteiligung des Bürgermeisters an der Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin im November 2019, was dem Gemeindeoberhaupt als Vertrauensmissbrauch vorgehalten wird. Ein erstes Bürgerbegehren, das ebenfalls ausreichend Unterschriften beibrachte, scheiterte am mehrheitlichen Widerstand der Gemeindevertreter.

Von Frank Bürstenbinder