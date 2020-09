Altbensdorf

Überraschung für Amtsdirektor Michael Hase. Erst einen Monat im Amt, gab es für den Verwaltungschef einen Blumenstrauß. Und zwar von Bernd Xenodochius. Der Bensdorfer nutzte seinen Abschiedsauftritt als Müllermeister, um dem neuen Verwaltungschef bei der Sitzung der Gemeindevertreter in der Altbensdorfer Kirche eine glückliche Hand zu wünschen. „Ob in der Politik oder in der Wirtschaft, wir brauchen Macher. Ich fordere die Gemeindevertreter zur Unterstützung des Amtsdirektors auf“, sagte Xenodochius, der mit seinen Worten auf die derzeit nicht einfache Situation im Amt Wusterwitz anspielte.

Bernd Xenodochius (r.) verabschiedet sich in der Altbensdorfer Kirche als letzter Müller von Bensdorf und wünscht Amtsdirektor Michael Hase viel Erfolg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Xenodochius war es zudem ein Bedürfnis, den Bensdorfern persönlich mitzuteilen, dass die 191 Jahre alte Mühlengeschichte im Dorf ihr Ende gefunden hat. Was aber nicht an den politischen Verhältnissen im Amt liegt. Mit Wehmut gab der Müllermeister bekannt, dass er die Vermahlung von Getreide aufgegeben und die letzte gewerbliche Handwerksmühle im Altkreis Brandenburg verkauft hat: „Wir erleben heute einen besonderen Tag, an dem wir die Mühle zu Grabe tragen.“ Zwar ist es mit einem traditionsreichen Gewerbe vorbei, doch das Leben auf dem Mühlengrundstück geht weiter.

Wechselvolle Geschichte Der Ursprung des bisherigen Mühlenbetriebes in Altbensdorf geht auf Friedrich Sengespeick zurück, der die Mühle 1829 gründete. Nachweise über Windmühlen in Bensdorf gibt es schon viele Jahre zuvor. Über mehrere Generationen betrieben die Sengespeicks ihre Windmühle auf dem Mühlenberg, wo sich der heute der Friedhof befindet. Es war Franz Sengespeick, der schließlich in der Lindenstraße eine erste Dampfmühle errichtete, die nach einem Brand 1912 wieder aufgebaut wurde. Diese entwickelte sich zur größten Mühle im ehemaligen Kreis Jerichow II. Erich Sengespeick war 1935 Erbauer des weithin sichtbaren 1000-Tonnen-Getreidespeichers. 1946 wurde der Privatbetrieb enteignet und gehörte mit Müllermeister Kurt Xenodochius bis zur Wende zu den Konsum-Mühlen Rathenow. 1994 konnte Bernd Xenodochius die Mühle erwerben und betrieb sie bis zum Verkauf im Jahr 2020.

Deshalb gab es vom scheidenden Müller einen zweiten Blumenstrauß für Bastian (36) und Dorothea(35) Müller. Das Ehepaar trägt den Beruf des Vorbesitzers im Namen, sieht aber seine Zukunft nicht in der Herstellung von Backschrot und Vollkornmehl. Für die außergewöhnliche Mühlen-Immobilie haben die beiden studierten Wirtschaftspsychologen ihr erst wenige Jahre altes Eigenheim in Jeserig veräußert. Mit ihren drei Kindern Ben Lukas (8), Eddie (5) und Greta (2) wechselten sie bereits in das zum Mühlenbetrieb gehörende Wohnhaus. Dorotheas Eltern werden bald nach Altbensdorf folgen, so dass der 2,3 Hektar große Standort zum Mehrgenerationenhof wird.

„Wir haben lange nach einer besonderen Immobilien gesucht. Es gibt tolle Höfe in der Prignitz. Doch zwei Autostunden von der Hauptstadtregion entfernt, ist uns doch zu weit. Für die Bensdorfer Mühle hatte die Maklerin das Exposè noch nicht fertig, da haben wir schon zugesagt“, berichtet Dorothea Müller. Die neuen Besitzer sind nicht blauäugig. Sie wissen, dass die Nachnutzung der Mühle mehr als ein Lebenswerk ist. In der Müllerwohnung wird schon renoviert. Erste Vorstellungen, was aus den Betriebsgebäuden werden könnte, gibt es auch schon. Weil die Gebäude bis zuletzt genutzt wurden, ist die Substanz solide, die Dächer sind dicht.

Der 32 Meter hohe Getreidespeicher ist seit 1935 das Wahrzeichen der Bensdorfer Mühle. Die künftige Verwendung steht noch in den Sternen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dennoch scheint allein die schiere Größe des 32 Meter hohen Getreidespeichers, der in seinen Maßen von zwölf mal zwölf Meter zu einer Trutzburg gehören könnte, den Besucher zu erschlagen. Diverse Gebäude, Garagen und Scheunen gehören zu den Aufbauten, die das Grundstück ausmachen. Ein erstes Event haben die Müllers in der angeschlossenen Parkanlage veranstaltet. Das verwunschene Grünland mit Teich und alten Linden diente kürzlich als Location für ein Fotoshooting mit an Krebs erkrankten Frauen. In der Adventszeit wollen die Müllers auf ihrem neuen Anwesen zu einem Weihnachtsmarkt einladen, in den sich die Bensdorfer einbringen können. „Wir sind in Bensdorf gut aufgenommen worden. Wir revanchieren uns mit einer herzlichen Gastfreundschaft, um Leute auf den Hof zu holen“, sind sich die Müllers einig.

Eine erste konkrete Idee für ein Umbauvorhaben sieht so aus: Aus dem alten Speichergebäude mit der Durchfahrt soll ein Antik-Café mit Regionalladen werden. Die gebürtige Brandenburgerin Dorothea Müller hat viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, zuletzt als Beraterin für Führungskräfte. „Wir können uns Hochzeiten und andere Familien unter alten Balkenkonstruktionen sehr gut vorstellen. Wann alle Genehmigungen für einen Baustart durch sind, lässt sich heute noch nicht sagen.“ Eine verrückte Idee wird für die Nachnutzung des Getreidespeichers gesucht, der 1935 für eine Kapazität von 1000 Tonnen Korn errichtet wurde. Wichtig für Tierhalter: Der Futtermittelverkauf auf dem Mühlengelände geht vorerst weiter, soll aber später vom Gut Herrenhölzer übernommen werden.

Von Frank Bürstenbinder