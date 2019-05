Amt Wusterwitz

Wähler bilden große Allianzen, neue Namen stehen für Aufbruchstimmung, altgediente Bürgermeister bekommen mächtig Konkurrenz – es riecht nach Wechsel zwischen Fiener Bruch und Vehlenscher Berge. Mit der Kommunalwahl am Sonntag könnten die jetzigen Mehrheitsverhältnisse in den drei Gemeindevertretungen von Bensdorf, Wusterwitz und Rosenau auf den Kopf gestellt werden. An Personal herrscht kein Mangel. Insgesamt stehen 92 Männer und Frauen zur Wahl, mehr als doppelt so viele, wie Sitze zu vergeben sind.

Drei Gemeinden bilden ein Amt Seit 1992 besteht das Amt Wusterwitz. Damals bestand es noch aus fünf selbstständigen Kommunen. Davon sind durch die Gemeindereform die drei Gemeinden Wusterwitz, Bensdorf und Rosenau übrig geblieben. Bensdorf besteht aus den Ortsteilen Alt- und Neubensdorf, Woltersdorf, Vehlen und Herrenhölzer. Zu Rosenau gehören Viesen, Rogäsen, Zitz und Warchau samt dem Gemeindeteil Gollwitz. Wusterwitz hat keine Ortsteile. Das Amt Wusterwitz erstreckt sich ganz im Westen Brandenburgs über eine Fläche von gut 100 Quadratkilometer und hat rund 5200 Einwohner. Seit 2002 mit über 5500 Einwohner fällt die Bevölkerungszahl wieder ab.

Besonders offensichtlich ist der Wunsch nach Veränderung in Bensdorf. Aus dem Stand haben die erstmals antretenden Freien Wähler für Rosenau, Wusterwitz und Bensdorf (RWB) 14 Kandidaten für den Gemeinderat aufgestellt. Bei der Hälfte handelt es sich um Frauen. Die Liste wird von André Wlodarski angeführt. Die Wählergruppe für Bensdorf mit Fred Bärmann an der Spitze bringt es auf sieben Kandidaten, ebenso die Freien Bürger und Bauern ( FBB) unter Bernd König. Als einzige Partei tritt die Linke mit drei Namen an. Davon ist Bärbel Merx im alten Gemeinderat vertreten. Derzeit hält die FBB fünf von zehn Sitzen. Das muss nicht so bleiben.

Bensdorfs Bürgermeister Bernd König hofft auf eine Wiederwahl, trift aber am 26. Mai auf zwei Mitbewerber. Quelle: Claudia Nack

Noch spannender ist es bei den Bürgermeistern. In Bensdorf wird Bernd König, der auf eine dritte Amtszeit hofft, gerade von zwei Gegenkandidaten in die Zange genommen. Der Bensdorfer Ableger der Freien Wähler für Rosenau, Wusterwitz und Bensdorf (RWB) hat Jens Borngräber als Alternative zum derzeitigen Amtsinhaber von den Freien Bürgern und Bauern ( FBB) aufgestellt. Unter der Flagge der Wählergruppe für Bensdorf tritt Uwe Borrmann als dritter Bewerber für das Ehrenamt des Bürgermeisters an. Vor dem Urnengang kämpft jeder für sich, doch eine künftige Zusammenarbeit in Sachfragen halten beide Männer für gut denkbar – wenn die Wähler ihnen folgen.

Rückblick auf 2014 Bei der Kommunalwahl 2014 holte in Wusterwitz die CDU mit 41 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von den Linken mit 34 Prozent und der SPD mit 18,8 Prozent. Die FBB kam auf 6,1 Prozent. Ronald Melchert wurde mit 910 von 1455 gültigen Stimmen zum Bürgermeister gewählt. In Rosenau kam 2014 die Wählergemeinschaft WIR auf 29,4 Prozent. Die FBB holte 27,3 Prozent der Stimmen. 17,9 Prozent entfielen auf die Wählergemeinschaft der Feuerwehr. Als Einzelkandidatin zog Christina Wartenberg mit 12,2 Prozent der Stimmen in den Gemeinderat ein. Bürgermeisterkandidat Rolf Geelhaar verpasste die Mindestzahl von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Im Gemeinderat wurde in der Folge Hans-Joachim Probst zum Bürgermeister gewählt. Wie sah es 2014 in Bensdorf aus? Auf die FBB entfielen 45,8 Prozent. Die Wählergruppe für Bensdorf bekam 21 Prozent und die Unabhängige Wählergruppe Bensdorf 20,2 Prozent. Die Linke war mit 13 Prozent dabei. Bernd König wurde mit großem Abstand zu den Mitbewerbern Mike Petzold und André Wlodarski zum Bürgermeister wiedergewählt.

Für den Beamten Borngräber, der wie Borrmann auch als Gemeindevertreter antritt, wäre eine Wahl der Neueinstieg in die Kommunalpolitik. Unbekannt ist der Altbensdorfer jedoch nicht. Er wollte 2017 Amtsdirektor werden. Doch nach Stimmengleichheit im Amtsausschuss war das Losglück auf der Seite von Ramona Mayer. „Inzwischen bin ich von vielen Menschen zu einer Kandidatur ermuntert worden, die sich nicht mehr ernst genommen fühlen. Es ist Zeit für einen Wechsel. Ich stehe für einen offenen und transparenten Politikstil. Die Zeit der Hinterzimmerberatungen im Amt muss vorbei sein“, findet Borngräber.

Neustart nach fünf Jahren

Auch Königs zweiter Herausforderer ist den Bensdorfern ein Begriff. Der selbstständige Handwerker Uwe Borrmann war bis 2014 langjähriger Gemeindevertreter. Jetzt wagt er einen Neustart: „In den letzten fünf Jahren ist nicht viel passiert in den Bensdorfer Ortsteilen. Das muss sich wieder ändern. Unter anderem brauchen wir eine bessere Busanbindung und ordentliche Radwege“, sagte Borrmann der MAZ.

Amtsausschuss wird neu besetzt Die erstmals antretende Wählergemeinschaft Freie Wähler für Rosenau, Wusterwitz, Bensdorf (RWB) verfolgt zwar gemeindeübergreifende Ziele, tritt aber zur Kommunalwahl mit wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlägen an. So kann in Bensdorf kein Freier Wähler aus Zitz oder Wusterwitz gewählt werden. Für jede der drei Gemeinden haben die Freien Wähler eigene Kandidaten aufgestellt. Für die Gemeindevertretung in Wusterwitz ist es allerdings nur ein Mitglied, nämlich Philipp Dombrowsky. Im Zuge der Kommunalwahl ergibt sich die künftige Besetzung des Amtsausschusses. Das Gremium besteht aus den Bürgermeistern und weiteren Vertretern aller drei Gemeinden und ist Dienstvorgesetzter von Amtsdirektorin Ramona Mayer.

In der Nachbargemeinde Wusterwitz hat die CDU eine ihrer ländlichen Hochburgen. Die Partei hält derzeit sieben von 16 Sitzen in der Gemeindevertretung. Dazu kommt der christdemokratische Bürgermeister, der eine Liste mit 18 Namen anführt. Eine Frau ist nicht dabei. Ronald Melchert will Bürgermeister bleiben und kämpft um seine Hausmacht. Nach eigenen Angaben steht die CDU unter anderem für eine kostenfreie Beteiligung der Bürger am Straßenausbau, für einen Sporthallenanbau und die Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht.

Norbert Tilegant will für die Linken den Platz des Bürgermeisters in Wusterwitz einnehmen. Quelle: privat

Die Linke hat zwölf Bewerber für die Kommunalwahl mobilisiert, derzeit hält die von Norbert Tilegant angeführte Partei fünf Sitze. Die SPD schickt sieben Männer und Frauen unter Birgit Teschendorf ins Rennen. Jürgen Engel steht an der Spitze der Freien Bürger und Bauern, die mit fünf Personen in den Wahlkampf ziehen. Sie sprechen sich für ein Ende der Querelen im Gemeinderat und mehr Sacharbeit aus. Vereine und Feuerwehren sollen gefördert, der Ausbau von Forst- und landwirtschaftlichen Wegen fortgesetzt werden. Mit Philipp Dombrowsky ist der Wusterwitzer Ableger der Freien Wähler nur mit einem Bewerber für den Gemeinderat vertreten.

Frank Geue bewirbt sich unter der Flagge der Freien Bürger und Bauern um das Ehrenamt des Bürgermeisters in Wusterwitz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Spannende Frage bleibt, ob es den Linken, Bauern und Freien Wählern mit ihren Stimmen gelingt, einer starken CDU-Mannschaft Paroli zu bieten. Für den künftigen Bürgermeister ist die Zusammensetzung der neuen Gemeindevertretung nicht unwichtig. Amtsinhaber Ronald Melchert hat auf der Bewerberliste reichlich Gesellschaft. Bürgermeister wollen auch der für die FBB antretende Frank Geue und Norbert Tilegant von den Linken werden. Tilegant hatte es vor fünf Jahren schon einmal versucht, kam aber gegen Melchert, der 62,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, nicht an.

Rolf Geelhaar aus dem Warchauer Ortsteil Gollwitz will Bürgermeister von Rosenau werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

In der Gemeinde Rosenau gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen neuen Bürgermeister. Amtsinhaber Hans-Joachim Probst ( FBB), der 2014 aus den Reihen der Gemeindevertretung heraus gewählt wurde, tritt nur als Gemeindevertreter und Ortsvorsteher für Rogäsen an. Dafür will der aktuelle Ortsvorsteher von Warchau, Rolf Geelhaar, vom Rosenauer Ableger der Freien Wähler, die Nachfolge antreten. Vor fünf Jahren hatte Geelhaar die nötige Mindeststimmenzahl knapp verfehlt.

Elf Freie Wähler

Geelhaar führt auch die Liste seiner Freien Wähler für den Gemeinderat mit elf Namen an. Wie die Bensdorfer Mitstreiter wollen sie einen neuen Politikstil – und zwar bis hinein in den Amtsausschuss als Dienstvorgesetzter der Amtsdirektorin. Lokal will sich Geelhaar unter anderem für bessere Busverbindungen einsetzen. Der Bau einer modernen Buswendeschleife in Gollwitz steht für ihn ganz oben. Ebenso neue Radwegeverbindungen, zum Beispiel in Richtung Ziesar.

Konkurrenz für Geelhaar

In die Rosenauer Gemeindevertretung will auch die aus Simone Müller und Ricardo Rahn bestehende Wählergruppe Warchau/ Gollwitz. Zudem will Müller Ortsvorsteherin von Warchau werden. Um dieses Ehrenamt bewirbt sich Geelhaar zusätzlich. Dritte Kraft in Rosenau sind die Freien Bürger und Bauern mit fünf Bewerbern unter Matthias Busse. In Viesen will Petra Schulze Ortsvorsteherin bleiben. In Zitz hofft Silvio Mehlhaase auf eine Wiederwahl.

Von Frank Bürstenbinder