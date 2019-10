Wusterwitz

Drei Einbrüche bilanzierte die Polizei am Wochenende in Wusterwitz. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zu Sonntag zwischen 1 und 8 Uhr.

Zunächst stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Erdgeschoss. Die Täter, die mittels eines wohl nicht sehr klug versteckten Ersatzschlüssels ins Innere gelangten, nahmen eine Geldbörse mit 80 Euro Inhalt und persönliche Dokumente mit.

Nicht weit von diesem nicht näher genannten Ort gab es in besagter Nacht einen weiteren Einbruch, bei dem aus einer nicht verschlossenen Garage ein Akkubohrschrauber geklaut wurde.

Schließlich meldete sich am Samstag die Besitzerin eines Bungalows in der Ernst-Thälmann-Straße bei der Polizei. Unbekannte waren in der Nacht in das Haus eingebrochen. Sie nahmen zwei Decken und ein Kopfkissen mit.

In allen Fällen wurden Anzeigen geschrieben und Spuren am Tatort gesichert.

Von Philip Rißling