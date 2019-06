Bensdorf

Unbekannte haben einen Tresor auf Gut Herrenhölzer in Bensdorf aufgebrochen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch in der Nacht zu Montag, heißt es in einer Polizeimeldung am Dienstag.

Die Unbekannten hebelten zunächst die Zugangstür zum Geschäftsgebäude auf und durchsuchten das Büro und angrenzende Räume. Dort entdeckten sie den Tresor. Mit erheblicher Gewaltanwendung gelang es den Tätern laut Polizeisprecher Sascha Michael Specker, den Safe zu knacken. Sie stahlen einen fünfstelligen Geldbetrag.

Die Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Kriminaltechnikern gelang es, Spuren am Tatort zu sichern. Nun hoffen die Ermittler, dass diese sie zu den Tätern führen.

Von Marion von Imhoff