Entscheidung über neuen Wusterwitzer Amtsdirektor steht bevor

Wusterwitz

Mitten in der Corona-Krise macht die Bürgerinitiative für Bürgerbegehren im Amt Wusterwitz Druck auf die Kommunalpolitik. In einem offenen Brief forden die Mitstreiter um Sprecher Steffen Hanke die Durchführung von Gemeindevertretersitzungen in Rosenau und Wusterwitz – und zwar noch im Mai. Auf beiden Sitzung sollte endlich über das erfolgreiche Zustandekommen der Abwahlbegehen gegen die Bürgermeister Rolf Geelhaar und Frank Geue entschieden werden, heißt es in dem der MAZ vorliegenden Schreiben.

Unterschriften vor Corona

In beiden Gemeinden waren vor Ausbruch der Corona-Pandemie Unterschriften für die Abwahl beider ehrenamtlicher Kommunalpolitiker gesammelt worden. Das Quorum von 25 Prozent der Wahlberechtigten war erreicht. Eine Mitte März in Rosenau angesetzte Gemeindevertretersitzung, bei der ein formeller Beschluss über das Zustandekommen eines Bürgerbegehrens auf der Tagesordnung stand, war in einem umstrittenen Akt noch am selben Abend mit Verweis auf die Ansteckungsgefahr abgesagt worden. Außerdem hätten keine prüffähigen Unterlagen vorgelegen, argumentierten damals die Befürworter einer Sitzungsabsage. In Wusterwitz kam es erst gar nicht mehr zu einer Sitzung zu diesem Thema.

BI fordert Neuwahlen

Die Bürgerinitiative geht unverändert davon aus, dass Neuwahlen unausweichlich sind. Die gewählten Vertreter hätten das Vertrauen einer großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger verloren. Hintergrund für die Abwahlbemühungen ist die Abwahl von Amtsdirektorin Ramona Mayer durch den Amtsausschuss im vergangenen Jahr. Für eine Trennung von Mayer stimmten damals auch Geue und Geelhaar. „Die Sitzungen, die nicht unter das behördliche Veranstaltungsverbot fallen, könnten unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Turnhalle der Wilhelm-Götze-Schule stattfinden“, argumentiert die Bürgerinitiative, die auf ein Schreiben des Innenministeriums verweist, wonach es das Land für die Gesamtsituation im Amt Wusterwitz für förderlich halte, wenn die angestrebten Bürgerbegehren durch die Gemeindevertretungen in Rosenau und Wusterwitz nicht blockiert würden.

Entscheidung in der Turnhalle

Der Amtsausschussvorsitzende und Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue sieht derzeit keine Notwendigkeit eine Sitzung der Gemeindevertreter einzuberufen. „Wir setzen im Moment andere Schwerpunkte. Dazu gehört nach wochenlanger Vorbereitung die Neubesetzung der Stelle des Amtsdirektors“, sagte Geue der MAZ. Er widersprach der Darstellung der Bürgerinitiative über einen angeblichen „politischen Stillstand“. Das Auswahlverfahren lief weiter. An diesem Mittwoch finden die letzten fünf Bewerbergespräche statt. Am 13. Mai soll der Amtsausschuss auf einer außerordentlichen Sitzung darüber entscheiden, wer künftig an der Spitze der Verwaltung stehen wird. Die öffentliche Sitzung findet um 18 Uhr in der Wusterwitzer Turnhalle statt. Für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wird ein spezielles Raumkonzept umgesetzt. Derzeit führt der vom Landrat beauftragte Rechtsanwalt Dominik Lück die Geschäfte der Verwaltung. Die Kosten muss das Amt Wusterwitz tragen.

Von Frank Bürstenbinder