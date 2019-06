Zitz

Die erste Meldung hat am Mittwoch um 14.10 Uhr dramatisch geklungen: Strohlager an Bullenstall in Zitz steht in Flammen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stellte sich nach Polizeiangaben schnell heraus, dass ein Strohhaufen vor dem Stall in Brand geraten war. Schnell konnten die Kameraden das Feuer löschen. Entstanden war es beim Zusammenkehren des Strohs, dabei waren Funken geflogen. Gefahr für die Tiere oder das Gebäude habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so Polizeisprecher Oliver Bergholz.

