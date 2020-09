Neubensdorf

Es ist wenige Tage vor der Deutschen Einheit gewesen, als Ralf Altenkirch seine eigene Wende erlebte, die berufliche, in die Selbstständigkeit. Am 1. Oktober vor genau 30 Jahren eröffnete Ralf Altenkirch einen Landmaschinen-Handel. Zuvor war er, frisch vom Studium kommend, noch ein dreiviertel Jahr Jungingenieur auf der LPG Bensdorf gewesen als technischer Leiter. „Ich habe kein Jahr da gearbeitet, da war es schon vorbei.“ Vor Ralf Altenkirch standen die Optionen, „ob ich Job verliere oder mich selbstständig mache“. Der heute 55-Jährige übernahm einen Teil der LPG und zwei der dort Beschäftigten. Nun machte er in Landmaschinen-Handel mit Service und Instandsetzung.

So fing alles an in einer Halle nicht allzuweit entfernt von seinem heutigen Firmensitz an der Bundesstraße 1 in Neubensdorf. Dort vertrieb Ralf Altenkirch Traktoren, Mähdrescher und andere Landmaschinen. „Man hat damals drei vier Vorführgeräte bekommen und alles, was verkauft wurde, wurde angefordert.“

Anzeige

Mähdrescher zu Wendezeiten

Im Rückblick auf 1990 sagt Ralf Altenkirch: „Es war eine schwierige, aber auch eine schöne Zeit. Das Neue, das Risiko, es waren ganz andere Welten. Solche Maschinen kannten wir gar nicht, diese Dimensionen. Es war ein Quantensprung. „Unsere Maschinen zu DDR-Zeiten waren nicht schlecht. Aber wir sind mit zehn, zwölf Mähdreschern reingefahren ins Feld und die haben es mit zwei gemacht.“

Ralf Altenkirch und Peter Ganzert (r.), der seit 2014 als Kfz-Mechatroniker in der Autowerkstatt arbeitet. Quelle: Marion von Imhoff

„Wir mussten uns sehr, sehr schnell anpassen“, erinnert sich Ralf Altenkirch. Die Umstellung war rasend schnell. Parallel zum Landmaschinen-Handel reparierte Altenkirch auch schon ab dem zweiten Jahr nach Betriebsgründung Autos. „Das lag mir im Blut.“ Denn vor seinem Maschinenbau-Ingenieur-Studium lernte er den Beruf des Kfz-Schlossers. Da das Studium anerkannt wurde, „war auch die Meisterfrage geklärt für die Handwerkskammer.“

In den 30 Jahren „kam ständig neue Technik, ständiges Umlernen. Schon nach der Grenzöffnung waren die ersten Golfs da.“ Sofort mit der Wende stieg Altenkirch in die TÜV-Prüfung ein. Das war ein sicheres Standbein für den noch jungen Betrieb. „Wir haben etwa 30 Autos am Tag hier durchgezogen. Solche Zahlen erreicht man heute gar nicht mehr.“

Vom Trabi bis zum BMW

Vom Trabi bis VW, Mercedes, Ford, allen schaute Ralf Altenkirch mit seinen beiden Mitarbeitern in seiner typenfreien Werkstatt unter die Haube. Geändert hat sich daran nichts. Selbst die Mitarbeiterzahl ist heute die gleiche wie damals. Weiterhin repariert die Kfz-Werkstatt alle Autotypen. „Ich wollte kein Vertragshändler werden.“ In einem Autohaus in Brandenburg hatte er eine Zeit lang eine Mietwerkstatt. Er fühlte sich damals ausgebeutet und beendete das. Er konzentriert sich seitdem auf seinen Firmensitz in Neubensdorf.

„Hier draußen auf dem Dorf wäre eine Vertragswerkstatt mit nur einer Marke nicht das Richtige“, ist Altenkirch überzeugt. Zwischen 70 und 105 Fahrzeugen im Monat reparieren Altenkirch und seine Mitarbeiter. „In den 30 Jahren haben sich die Autos weiterentwickelt, so müssen wir uns auch weiterentwickeln. Jetzt kommt der nächste Sprung, Hybrid- und Elektrofahrzeuge.“ Die Gefahr: „Dass man bei der Reparatur einen Stromschlag erleidet.“ Deswegen werde er seine Beschäftigen nun auf Lehrgänge schicken für den Elektrikbereich der Fahrzeuge. Die ersten zwei, drei Hybridautos waren bereits zur Reparatur. „Es geht los, wir sind gerade erst am Anfang.“

Elektronik und Elektrik

„Und trotzdem müssen wir auch die bisherigen Fahrzeugen weitermachen. Und die sind auch vollgepackt mit Technik, allein die Fahrassistenten und so viel Elektronik, und das musst du erst einmal beherrschen.“

Der Standort in Neubensdorf sei ideal: „Die B 1 hier ist gut!“ Von allen umliegenden Dörfern und aus der Stadt Brandenburg kommen die Kunden. Der Betrieb laufe nun wieder seit zwei Monaten normal nach dem Corona-Hochphase im Frühjahr, „als sich die Kunden nicht mehr aus dem Haus trauten.“ Rund drei Monate waren Mitarbeiter stundenweise in Kurzarbeit, „ich habe es so gut verteilt, wie es irgend ging, um die Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten“. Corona sei einfach nur belastend.

Enkelin soll Firma übernehmen

„Ein Fest kriegen wir jetzt erst einmal nicht hin.“ Die Arbeit müsse gestemmt werden. „Ich hoffe, auf ein leichteres Jahr 2021.“

Altenkirch ist 55 Jahre alt. „In zwölf Jahren werde ich die Werkstatt noch immer führen. Es macht ja Spaß.“ Er hat Geduld und noch keine Gedanken an einen Betriebsübergang. Als Nachfolger setzt er auf seine Enkelin. Die ist gerade zwei Jahre alt geworden.

Von Marion von Imhoff