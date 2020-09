Freie Bürger und Bauern scheitern mit Sturm auf Aufwandsentschädigung

Amt Wusterwitz

Sind Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Kommunalpolitiker noch zeitgemäß? Über diese Frage wurde bei den Gemeindevertretersitzungen in Bensdorf und Rosenau in dieser Woche diskutiert. Ginge es nach der Fraktion Freie Bürger und Bauern ( FBB) in Bensdorf sollte die monatliche Pauschale für alle Abgeordneten und den Bürgermeister Jens Borngräber halbiert beziehungsweise abgesenkt werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage begründete Fraktionsmitglied Thomas Kinsky mit den aktuellen Haushaltsrisiken für die Gemeinde.

Finanzielle Risiken

„Die Folgekosten der Amtsdirektorin-Abwahl und die zu erwartenden Steuerausfälle durch die Corona-Pandemie wird Bensdorf stark belasten. Deshalb sollte die Gemeindevertretung mit gutem Beispiel voran gehen und auf die Hälfte der Entschädigung verzichten“, so Kinsky. Rund 6000 Euro kämen im Jahr zusammen. Geld, mit denen besser andere ehrenamtliche Arbeit in den ortsansässigen Vereinen unterstützt werden sollte, sind sich die Freien Bürger und Bauern einig. Konkret würde sich mit diesem Vorschlag die Aufwandsentschädigung für Gemeindevertreter von 50 auf 25 Euro verringern. Für den Bürgermeister-Posten soll es noch 400 statt 615 Euro geben.

Fred Bärmann hält nichts von einer Absenkung der Aufwandsentschädigung. Quelle: Marion von Imhoff

Die FBB-Fraktion löste mit ihrem Antrag keinen einhelligen Jubel aus. Fred Bärmann von der Wählergruppe „Für Bensdorf“ konterte mit einem Antrag seiner Fraktion, der in die andere Richtung zielte. Seit 2002 waren die Aufwandsentschädigungen nicht angepasst worden. „Deshalb ist es jetzt an der Zeit, die Pauschale der Inflationsrate anzupassen. Eine Absenkung wäre kein gutes Signal an Menschen, die sich in politischen Ehrenämtern engagieren wollen“, so Bärmann. Tatsächlich lässt der Gesetzgeber bei einer Einwohnerzahl bis 5000 eine monatliche Entschädigung von bis zu 70 Euro zu.

Zu früh für konkrete Kosten

Amtsdirektor Michael Hase hätte es lieber gesehen, beide Anträge wären zurückgestellt worden. Es sei derzeit noch viel zu früh, um coronabedingte Mehrkosten abzuschätzen. Auch in den Kosten der Amtsdirektorin-Abwahl sei noch viel Spekulation und Verhandlungsmasse enthalten, insbesondere für die Zeit mit dem vom Landrat beauftragten Amtsdirektor Dominik Lück. Andererseits riet der Verwaltungschef auch von einer Erhöhung ab, denn es werde sicher finanzielle Herausforderungen geben. Dennoch kamen beide Anträge zur Abstimmung, von denen keiner eine Mehrheit fand. So bleibt die aktuelle Entschädigungssatzung in Kraft.

Hans-Joachim Probst plädiert für eine Abschaffung der Aufwandsentschädigung. Quelle: Maloszyk Volkmar

In Rosenau hatten Freie Bürger und Bauern, unter ihnen Hans-Joachim Probst, sogar die komplette Abschaffung der Aufwandsentschädigung beantragt. Doch die dreiköpfige Fraktion konnte sich am Donnerstag im Viesener Dorfgemeinschaftshaus mit ihrer Vorlage nicht durchsetzen, die mehrheitlich abgelehnt wurde Es sei Sache jedes einzelnen Gemeindevertreters, ob er Teile der Aufwandsentschädigung an gemeinnützige Vereine oder Institutionen spenden wolle, so die Auffassung einer Mehrheit (Freie Wähler für RWB). Nach dem Gesetzgeber in Brandenburg sollen Abgeordnete mit den Entschädigungen persönliche Aufwendungen für ihr Mandat finanzieren. Zum Beispiel Telefon, Fachliteratur, Fahrkosten, Verzehr und zusätzliche Bekleidung.

Von Frank Bürstenbinder