Für Günter Neuhaus ist der 28. August ein besonderer Tag. Es wäre der 111. Geburtstag des gebürtigen Warchauers Eberhard Bethge gewesen, der Bethge-Tag am 30. September sollte ein Fest in Warchau und Zitz sein. Coronabedingt ist dieser nun abgesagt. Neuhaus, Pfarrer im Ruhestand aus Münster, ist ein Bewunderer Bethges. Wäre Neuhaus nicht gewesen, Bethge wäre wohl in der Region in völlige Vergessenheit geraten.

Aus all dieser Verbundenheit spendet Günter Neuhaus möglichst jeden Monat 1000 Euro für den Erhalt der Warchauer und Zitzer Dorfkirchen. Der 79-Jährige dürfte damit in der Region einer der aktivsten Privatspender für den Erhalt von Bauwerken sein. „Denn in der Warchauer Kirche wurde Bethge von seinem Vater getauft“, sagt der Theologe, der in Berlin-Dahlem studierte.

Geschätzt vom Kirchenrat

„Das Erinnern an ihn wurde durch Günter Neuhaus wiederbelebt“, sagt Ulrike Schlieper, seit fünf Jahren Vorsitzende des Zitzer Gemeindekirchenrates. Neuhaus sei nicht nur moralischer Förderer, sondern auch ein finanzieller „für das ganze Kirchspiel“.

Deutlich sind die Risse in der Apsis der Warchauer Dorfkirche zu sehen. Quelle: Marion von Imhoff

Doch wer war dieser Eberhard Bethge, der vor 20 Jahren in Nordrhein-Westfalen starb? Er war ein Freund von Dietrich Bonhoeffer und machte dessen Werk nach dem Zweiten Weltkrieg einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Theologe Bonhoeffer war im Deutschen Widerstand aktiv und wurde kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Sein Gedicht, längst auch vertont, „Von guten Mächten treu und still umgeben“, ist vielen Menschen bekannt. Geschrieben hatte Bonhoeffer es 1944 in Gestapo-Haft.

Langer Weg nach Warchau

Möglichst jeden Monat 1000 Euro, eine hohe Summe ist das für einen Privatmann, auch wenn Neuhaus abwinkt. „Das haben meine Frau und ich so beschlossen.“ Es ist ein langer Weg, der Neuhaus dazu brachte. Denn erst mit fast 70 Jahren war Neuhaus erstmals in Warchau. Von Neugier getrieben. Auf Bethge war der Westfale schon als Schüler gestoßen, von einem Buch über diesen fasziniert.

Bethge, Bonhoeffer und Neuhaus Eberhard Bethge wurde 1909 in Warchau geboren und wuchs in Zitz auf. Er war evangelischer Pfarrer und Freund und Wegbegleiter Dietrich Bonhoeffers. Eine Zeit lang war Bethge auch als Pfarrer in einer englischen Gemeinde tätig, in der auch Bonhoeffer gewirkt hatte. Dessen Werke gab Bethge nach dem Zweiten Weltkrieg heraus und verfasste eine Biografie über Bonhoeffer. Bethge starb im Jahr 2000 in Wachtberg. Dietrich Bonhoeffer, geboren 1906 in Breslau, hingerichtet 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg, war Theologe und im Widerstand gegen Hitler aktiv. Er wurde auf ausdrücklichen Befehl Hitlers am 9. April 1945 hingerichtet. Bonhoeffers Briefe und Ausführungen über christliche Ethik haben bis heute großen Einfluss auf die Theologie. Er plädierte für die weltweite Gemeinschaft der Christen. Günter Neuhaus wurde am 16. Juni 1941 in Lippstadt in Westfalen geboren. Er studierte Theologie in Berlin-Dahlem und war von 1983 bis 2004 Gemeindepfarrer in Minden. Neuhaus las während seines Studiums Bethges Biografie über Bonhoeffer. Seitdem setzt er sich für das Erinnern an Bethge ein. Er finanzierte auch eine Gedenktafel, die an der Kirche Warchau angebracht ist, und eine Stele zu Bethges Gedenken. Neuhaus ist Mitglied der Internationalen Dietrich-Bonhoeffer-Gesellschaft. Heute lebt er mit seiner Frau in Münster.

Die Warchauer Kirche aus dem zwölften Jahrhundert gilt in Teilen als einsturzgefährdet. Vor gut anderthalb Jahren hätte es ein Wunder gebraucht, diese Kirche, die für Gottesdienste zuletzt nicht mehr genutzt wurde, zu retten. Damals hatte sich der Gemeindekirchenrat gegen eine Sanierung des Bauwerks ausgesprochen, dessen Mauerwerk von Rissen gezeichnet ist. Lediglich ihr Verfall sollte verhindert werden.

Schockiert und fasziniert

Als er sie 2009 erstmals betrat, war Neuhaus schockiert und fasziniert zugleich. Diese Kirche muss erhalten werden, dachte er bei sich. Und reagiert noch heute empört auf einen Satz, den der Wusterwitzer und für Warchau mit zuständige Pfarrer Holger Zschömitzsch im Februar 2019 resignierend sagte: „Wozu soll man eine Kirche für viel Geld sanieren, die dann in der Landschaft rumsteht ohne Bedeutung.“ Neuhaus sagt dazu: „Ja, Kirche ist schwierig in Ostdeutschland und Holger Zschömitzsch ist ein Amtsbruder und ich schätze ihn sehr. Aber die Warchauer Kirche muss erhalten bleiben.“

Seit jenem Satz ist viel passiert. Ein statisches Gutachten ist in Auftrag gegeben. Thomas Drachenberg vom Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege schaltete sich ein. Versprach der Kirchengemeinde Unterstützung. Der Landkreis mahnte zur Eile, es gebe Handlungsbedarf.

Marienbild bald restauriert

Das über 400 Jahre alte Marienbild wird noch bis Ende September in Dresden zu alter Schönheit erweckt. Auch das ist ein Beitrag zur Rettung der Warchauer Kirche.

Dieses 400 Jahre alte Marienbild wird derzeit in Dresden restauriert. Quelle: Marion von Imhoff

Zunächst sorgte Neuhaus für neue Elektronik und Licht in dem Bauwerk. Nun gilt es, dieses zu stabilisieren. Der Westfale kämpft weiter für die Warchauer Kirche. „Die Liebe Gottes baut auf“, sagt er. Und lädt schon jetzt voll Vorfreude zum nächsten Bethge-Tag am 29. August 2021 ein, der als Fest der evangelischen Kirchengemeinde gefeiert werden soll in Zitz und Warchau.

