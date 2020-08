Heißer Sonntag: Wusterwitz und Rosenau entscheiden über Bürgermeister

Amt Wusterwitz

Sie haben für die Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin gestimmt. Dafür sollen sie ihr Ehrenamt verlieren. So wollen es die Initiatoren eines Bürgerentscheides, der an diesem Sonntag in den Gemeinden Wusterwitz und Rosenau stattfindet. Gut 15 Monate nach der letzten Kommunalwahl sind die Wähler aufgerufen, über das politische Schicksal der beiden Bürgermeister Frank Geue und Rolf Geelhaar zu entscheiden.

Ja oder Nein

Amtsdirektor Michael Hase rechnet gegen 19 Uhr mit einem ersten vorläufigen Ergebnis der Bürgerentscheide. „Die Auszählung ist relativ einfach, weil nur mit Ja oder Nein abgestimmt werden kann. Aus der Vielzahl der eingegangenen Briefwahlunterlagen ist zu schließen, dass es ein großes öffentliches Interesse am Bürgerentscheid gibt“, sagte der Verwaltungschef der MAZ..

Anzeige

Auf diesem Plakat wird dem Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue vorgeworfen, 1,2 Millionen Euro "vergeuet" zu haben. Die von SPD, CDU und Bürgerinitiative angegebene Zahl wirft Fragen auf. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Wunder, die Stimmung in den Gemeinden ist seit der Abwahl der Amtsdirektorin durch den Amtsausschuss Ende 2019 aufgeheizt. Die Privathäuser von Geue und Geelhaar wurden mit Eiern beworfen. Es folgte eine Materialschlacht auf beiden Seiten. Hinter dem Bürgerbegehren stehen eine Bürgerinitiative sowie die Ortsverbände von CDU und SPD, wie unschwer auf übergroßen Plakaten in Wusterwitz und Rosenau zu lesen ist.

Umstrittene Zahlen

Unter anderem wird dem Wusterwitzer Bürgermeister Frank Geue vorgeworfen, 1,2 Millionen Euro „vergeuet“ zu haben. Darunter sind die Versorgungsbezüge, die der geschassten Amtsdirektorin bis zum Ende ihrer achtjährigen Amtsperiode zustehen. Dazu kommen zu erwartende Honorarforderungen vom Landkreis für die Einsetzung des beauftragten Amtsdirektors Dominik Lück. Doch erstens wird um das Geld noch gestritten und zweitens wäre es nicht zur Fremdverwaltung gekommen, wenn nicht die alte Amtsleitung ohne Zustimmung des Amtsausschusses die zweite stellvertretende Amtsdirektorin Monika Bothe nach Hause geschickt hätte.

Auch Rosenaus Bürgermeister Rolf Geelhaar muss sich am Sonntag einem Bürgerentscheid stellen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Doch auch die Initiatoren der Amtsdirektorin-Abwahl haben mit Zahlen operiert, die bis heute nicht exakt belegt sind. So soll Ramona Mayer rund 800 000 Euro verschwendet haben. Unter anderem musste das Ausschreibungsprozedere für den Wusterwitzer Kita-Anbau herhalten. Doch die Ermittlungen des LKA nach einer Strafanzeige der Wusterwitzer Gemeindevertreter-Fraktion Die Linke haben bis heute keine Ergebnisse gebracht. Den ganzen „Politthriller aus dem Amt Wusterwitz“ haben die Abwähler der Amtsdirektorin in einer elfseitigen Chronologie aus ihrer Sicht beschrieben.

Für Gefühle keine Zeit

Mit welchem Gefühl geht Rosenaus Bürgermeister Rolf Geelhaar in den heißen Sonntag? „Für Gefühle habe ich grade keine Zeit. Ich arbeite bis zum letzten Tag für mein Ehrenamt“, sagte das Gemeindeoberhaupt der MAZ. Und sein Wusterwitzer Amtskollege? „Ich stelle mich dem Bürgerentscheid, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe“, so Frank Geue. Um die Bürgermeister mit Ja abzuwählen, reicht eine einfache Mehrheit, die aber mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten betragen muss. Die Wahlbeteiligung kann für Geue und Geelhaar entscheidend sein. Denn wer die Bürgermeister weiter im Amt sehen will, muss mit Nein stimmen.

Eilsitzung nötig

Auf Wahlleiterin Diana Hoffmann kann Hase am Sonntag wegen einer Krankmeldung nicht zählen. Deren Stellvertreterin befindet sich planmäßig in einer Reha-Maßnahme. Deshalb kommt an diesem Donnerstag der Amtsausschuss zu einer Eilsitzung zusammen, um eine neue Stellvertreterin zu berufen. Dem Vernehmen nach sieht die bisherige stellvertretende Amtsdirektorin Hoffmann ihre berufliche Zukunft bei einem anderen öffentlichen Arbeitgeber. Auf der Internetseite des Amtes Wusterwitz wird bereits nach einer neuen Kämmerin gesucht.

Von Frank Bürstenbinder