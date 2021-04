Hilfe für Kinder: Kostenlose Kleidung und Spielzeug im Familienzentrum Wusterwitz

Wusterwitz

Kinder erhalten im Familienzentrum Wusterwitz ab Anfang Mai kostenloses Spielzeug und Kleidung. Koordinatorin Miriam Wlodarski hat das Projekt mit Schulsozialarbeiterin Lisa Stichowski und Helferin Vera Stock gestartet.

Miriam Wlodarski plant das neue Projekt vom Familienzentrum Wusterwitz. Quelle: André Großmann

Neuer Tauschraum

Die Frauen nutzen ein Zimmer in der Rosa-Luxemburg-Straße als Lager für das Projekt „Tauschraum“. Sie sammeln Spenden und verteilen die Waren anschließend im Familienzentrum. Der Vermieter des Raums will anonym bleiben.

Alternative zum Flohmarkt

Miriam Wlodarski kommt nach den Flohmärkten des Familienzentrums auf die Idee. „Mit großem Erstaunen habe ich gemerkt, in welchem Überfluss wir leben und wie gut es uns zu gehen scheint. Bei uns wurden zweimal im Jahr Massen an Kleidung und Spielzeug abgegeben“, sagt die 34-Jährige. Sie fragt sich daraufhin, wie ein nachhaltiger Umgang mit den Waren aussieht und welche sozialen Alternativen möglich sind.

Sie bemerkt im Oktober 2020, dass die Planung des Trödelmarkts „ nur noch mit größter Anstrengung zu bewältigen war“. Denn bei den Event gaben bis zu 50 Familien jeweils maximal 50 Kleidungsstücke und Spielzeuge ab.

Fünf ehrenamtliche Helfer halfen beim Aufbau des Marktes, bis zu 250 Besucher schauten vorbei. Weil das in Zeiten der Pandemie nicht möglich ist, plant sie um. „Beispiele wie das Team Kleiderursel in Brandenburg zeigen, wie gerne Menschen spenden und wie Hilfesuchende unterstützt werden können“, kommentiert Miriam Wlodarski.

Kleidung in Kisten

Doch wie funktioniert das Projekt? Die Homepage www.wwtauschtreff.de/ zeigt zunächst Informationen, Kontaktdaten und eine Auswahl der Kleidung und Spielwaren. Eltern können unter anderem 20 Kleidungsstücke in Größe 98 für einen Jungen ordern.

In Zeiten der Pandemie erfolgt die Vergabe der Kleidung in Kisten. „Alles, was die Familien gerne mitnehmen möchten, können sie aus der Kiste nehmen. Alles was sie nicht brauchen, legen wir zurück. Wenn Unterstützer spenden möchten oder etwas im Tausch abgeben, ist das möglich. Auch wenn man beides nicht kann, ist man bei uns herzlich willkommen“, sagt Miriam Wlodarski.

Pro Jahr 500 Gäste

Sie bewertet das Projekt als Gewinn für Wusterwitz. „Ich hoffe, dass sich viele Familien beteiligen und wir einen Ort entwickeln, der ein besseres Erlebnis als beim herkömmlichen Shoppen ermöglicht“, sagt die Sozialpädagogin.

So sieht das Gebäude vom Familienzentrum Wusterwitz aus. Quelle: André Großmann

Seit acht Jahren leitet sie die generationsübergreifende Begegnungsstätte in der Ernst-Thälmann-Straße. Pro Jahr hat das Haus 500 Gäste, die Angebote in Zeiten der Pandemie wie die soziale Beratung für Eltern und Familien, Krabbelgruppe und Spaziergänge für zwei Personen nutzen.

Für Miriam Wlodarski ist das Tauschangebot der Start von neuen Projekten. „Unser Ziel ist, dass der Laggerraum begehbar wird, was in Zeiten der Panademie aber nicht machbar ist. Ein Wunsch wäre ein Raum, der an das FZ angegliedert ist“, sagt sie.

Info: Die Ausgabe von Spielzeug und Kleidung startet jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr im Familienzentrum, im Jugendclub jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr. Terminvereinbarungen und Absprachen per Mail an info@wwtauschtreff.de

