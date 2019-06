Bensdorf

Jens Borngräber will nichts unversucht lassen, Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf zu werden. Der 52-jährige Landesjustizbeamte ist der einzige der sechs Kandidaten im Altkreis Brandenburg, die am Sonntag in Stichwahlen gehen, der Plakate von sich aufgehängt hat. „Wenn ich verliere, ist es nicht schlimm. Das ist Demokratie. Aber ich will mir nicht vorwerfen, dass ich nicht alles versucht habe.“ Schließlich trete er gegen den Amtsinhaber Bernd König an. König ist seit sieben Jahren Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf. Auch Postkarten und Flyer hat Borngräber drucken lassen, finanziert hat er das zur Hälfte selbst, den Rest gaben die Freien Wähler dazu.

Borngräber tritt für den Bensdorfer Ableger der Freien Wähler an. Er ist stellvertretender Leiter der Berufsschule für Justizvollzugsbeamte. Vor 20 Jahren zog Borngräber mit Frau und zwei nun erwachsenen Söhnen nach Altbensdorf. 2017 kandidierte er für den Job des Wusterwitzer Amtsdirektors und unterlag im Losverfahren gegen die heutige Amtsinhaberin.

„Der Impuls für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, kam von Bürgern, insbesondere auch von der Feuerwehr“, sagt Borngräber. Er möchte für Transparenz sorgen, für die Veröffentlichungen von Beschlussvorlagen und Protokollen von Gemeinderatssitzungen im Netz. Dafür müsste die Hauptsatzung geändert werden, doch im alten Gemeinderat habe es dafür keine Mehrheit gegeben. „Die Bürger möchte ich ins Boot holen. Ich bin für mehr Bürgerbeteiligung.“ Weiter will der gebürtige Brandenburger dafür kämpfen, dass auch die Gemeinde Bensdorf von der Buslinie Wusterwitz-Brandenburg angesteuert wird. „Man ist abgeschnitten vom öffentlichen Nahverkehr.“

Mit den Leuten reden und nicht über die Menschen, sei ihm wichtig. Weitere Ziele seien eine Lösung für den Bau des Radweges entlang der Bundesstraße 1 und einen Skater-Rundweg. „Visionen will ich mit den Bürgern entwickeln.“ Dazu brauche er noch mehr Informationen. „Ich möchte nicht Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Aber ich möchte mich mit Herz, Seele und Leidenschaft für gemeinsame Ziele einsetzen.“ Die Zusammenarbeit mit dem Amt müsse leichter werden und von Sachargumenten geprägt sein. „Das Amt ist für die Bürger da und dafür, die politischen Entscheidungen der Gemeindevertretungen umzusetzen. Im Moment beobachte ich, dass das Amt Wusterwitz die Entscheidungen steuert. Es ist mir wichtig, das zu ändern.“

Von Marion von Imhoff