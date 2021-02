Wusterwitz

Probleme sind für Jürgen Engel da, um gelöst zu werden. „Taten bedeuten mehr als Worte. Nur so geht es in Wusterwitz voran. Leider gilt hier in der Kommunalpolitik nur „Alles oder Nichts“, Kompromisse wären oft sinnvoller. Wir brauchen konstruktive Zusammenarbeit und gemeinsame Lösungen statt Streit und Parteigeplänkel“, sagt der 62-Jährige.

Erste Kandidatur

Er will Wusterwitzer Bürgermeister werden, tritt erstmals zur Wahl an und ist Mitglied der Freien Bürger und Bauern (FBB). Wegen der Abwahl der ehemaligen Amtsdirektorin Ramona Meyer, des Ex-Bürgermeisters Frank Geue und der Personalquerelen gilt Wusterwitz als gespaltene Gemeinde.

Jürgen Engel will Wusterwitzer Bürgermeister werden. Quelle: André Großmann

Kommunalpolitiker seit 1989

Jürgen Engel engagiert sich seit 1989 als Gemeindevertreter in Wusterwitz. Der Kommunalpolitiker hofft, dass der Streit bald ein Ende hat und will versöhnen. „Wir brauchen ein funktionierendes Amt, in dem alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Ich will den neuen Amtsdirektor Michael Hase unterstützen und meinen Beitrag leisten, damit Ruhe einkehrt“, sagt Engel.

Pläne für ÖPNV

Der Vorsitzende der Wusterwitzer Agrargenossenschaft will für mehr Bauland sorgen, Flächen für Gewerbe und Handel finden und befürwortet eine Verlängerung des RE1 bis nach Wusterwitz.

Er ist überzeugt, dass Wusterwitz den ÖPNV sichern und in Zusammenarbeit mit Plaue und Kirchmöser ausbauen muss. Er macht klar, dass immer mehr junge Menschen in die Gemeinde ziehen und betont deshalb das Potenzial von Wusterwitz.

Suche nach Ideen

Jürgen Engel will einen „sanften Tourismus“ entwickeln, der die Nachhaltigkeit der Naturlandschaft rund um den Wusterwitzer See unterstützt und den Breitbandausbau für alle Wusterwitzer beobachten. Er macht klar, wie wichtig Innovationen sind.

„Wir sind eine der führenden Gemeinden in Potsdam-Mittelmark, brauchen aber dringend Ideen für die Zukunft.In der Kita „Schwanennest“ sind wir schon an der Auslastungsgrenze“, kommentiert Engel.

Für die nächsten zehn Jahre wünscht er sich wieder eine weiterführende Schule in Wusterwitz. „Das ist zwar Zukunftsmusik, die Gemeinde hat aber das Potenzial und das sollten wir nutzen“, sagt Engel. Auf dem Firmengelände am Rosenthaler Weg sieht er sich Jungrinder an.

Als Landwirt liegen ihm Entwicklungsmöglichkeiten für regionale Betriebe am Herzen. „Wir sind hier noch ein ländlicher Bereich, das sollte niemand vergessen“, sagt der Chef von acht Mitarbeitern.

Wassersport und Jagd als Hobbys

In Zeiten der Pandemie wünscht er sich eine langsame Rückkehr zur Normalität und hofft auf eine steigende Impfquote der Bevölkerung. In seiner Freizeit ist der Unternehmer Wassersportler und trat als Rennkanute von Lok Kirchmöser bei Wettkämpfen auf dem Wusterwitzer See an. Sein anderes Hobby ist die Jagd, hier schießt Jürgen Engel bevorzugt Wildschweine in Warchau.

Start in den Wahlkampf

Vorhersagen zur Bürgermeisterwahl am 14. März gibt Jürgen Engel noch nicht ab. Weil in der Gemeinde aber schon Plakate seiner Mitbewerber Steffen Hanke von der Bürgerinitiative „Miteinander-Füreinander“ und Isett Hoffmann (CDU) hängen, startet er als letzter Kandidat seinen Wahlkampf.

„Ab Donnerstag verteile ich meine Flyer in der Gemeinde und hänge die Plakate auf. Sollte ich gewinnen, wird es natürlich auch eine kleine, coronagerechte Feier geben“, sagt Engel und greift sich sein klingelndes Smartphone.

Von André Großmann