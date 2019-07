Wusterwitz

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Wusterwitz: Wie am Sonntag bekannt geworden ist, ist ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad auf die Walther-Rathenow-Straße gefahren und in einen Unfall verwickelt worden. Weil der Junge zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn fuhr, sah ihn offenbar eine 64-jährige Autofahrerin zu spät. Sie fuhr das Kind an, das dabei schwere, aber nach Polizeiangaben keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt.

Ein Notarzt und Rettungssanitäter eilten zum Unfallort und brachten das Kind ins Krankenhaus. Die Eltern waren vor Ort. Die Kripo ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Von MAZonline