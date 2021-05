Kampf gegen Corona: Wusterwitzer Teststation erweitert Angebot 

Wusterwitz

Die Corona-Lage in Wusterwitz ist nicht mehr am Limit, sie entspannt sich. An der Wilhelm-Götze-Schule befinden sich aktuell noch ein Kind und eine Lehrerin in Quarantäne.

Neuer Rekord im Testzentrum

Die Öffnungszeiten im Testzentrum der Wusterwitzer Kulturscheune verlängern sich. „In drei Stunden haben sich zuletzt 92 Besucher testen lassen. Das ist ein neuer Rekord. Das Angebot spricht sich herum. Mittlerweile kennen viele Bürger Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die Corona haben oder hatten“, sagt Amtsdirektor Michael Hase.

Amtsdirektor Michael Hase wartet auf das Ergebnis seines Schnelltests. Quelle: privat

Das Infektionsgeschehen der letzten Wochen hat seiner Meinung nach die Akzeptanz für das Angebot bei den Wusterwitzern erhöht. Wegen der hohen Nachfrage haben Mitarbeiter des Landkreises Potsdam-Mittelmark und des Amtes Wusterwitz Gespräche mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Betreiber der Teststation geführt.

Testergebnis auf dem Smartphone

„Wir sind zufrieden, dass wir unser Angebot im ländlichen Raum ausbauen können und arbeiten an digitalen Lösungen für die Zukunft. In den nächsten Wochen sollen sich Besucher auch in Wusterwitz direkt mit ihrem Handy anmelden können und erhalten anschließend innerhalb von 15 Minuten ihr Testergebnis als PDF-Datei auf ihr Handy“, sagt DRK-Chef Andreas Griebel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Momentan warten die Gäste der Teststation 15 Minuten und erhalten ihr Ergebnis anschließend als Ausdruck. In der Kulturscheune Wusterwitz sind zwei bis drei Helfer des DRK im Einsatz.

Tiefer Nasen- und Rachenabstrich

Sie nutzen Schnelltests der Firma Abbott und entnehmen dabei einen Abstrich aus Nasen- und Rachenraum. „Wir arbeiten mit tieferen Nasentests, weil sie eine höhere Sicherheit bieten“, sagt Andreas Griebel.

Amtsdirektor Michael Hase hofft, dass die Infektionszahlen weiter sinken. „Zuerst war die Reaktion auf das Angebot noch verhalten. Ich bin aber froh, dass sich das geändert hat und wir so für mehr Sicherheit sorgen“, sagt er.

Info: Corona-Schnelltests sind ab sofort jeden Mittwoch von 9 bis 17 Uhr in der Kulturscheune Wusterwitz, Hauptstraße 37 a möglich. Von 12 bis 12.30 Uhr ist Mittagspause.

Von André Großmann