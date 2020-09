Amt Wusterwitz

In diesem Jahr wird es nicht mehr zu Bürgermeister-Neuwahlen in den Gemeinden Wusterwitz und Rosenau kommen. Davon geht jedenfalls Amtsdirektor Michael Hase aus. Wegen der einzuhaltenden Bekanntmachungsfristen würde ein frühestmöglicher Termin in den Dezember fallen. Doch nach Absprache mit der Kommunalaufsicht wird der Januar 2021 als der geeignetere Monat für Neuwahlen empfohlen. „Es könnte der 10. oder 17. Januar werden“, kündigte Hase am Montag bei der Gemeindevertretersitzung in Bensdorf an.

Denny Post führt in Rosenau die Amtsgeschäfte. Quelle: MAZ

Der Zeitraum sei ausreichend lang, um allen politischen Akteuren Zeit für die Auswahl von Bewerbern zu geben. Bei der Terminfestlegung werde er sich eng mit den Parteien und Wählergemeinschaften abstimmen, meinte Hase. Ersatz wird für Rolf Geelhaar in Rosenau und Frank Geue in Wusterwitz gesucht. Beide ehrenamtlichen Bürgermeister waren am 23. August bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Jetzt führen die Stellvertreter Denny Post und Jürgen Engel die Geschäfte.

Leere Stühle im Amt

Als neuer Verwaltungschef muss Hase zunächst seine eigenen Lücken in der Verwaltung auffüllen. Die stellvertretende Amtsdirektorin und Kämmerin Diana Hoffmann hat ihren Job gekündigt, um zurück in die Brandenburger Stadtverwaltung zu kehren. Auch Standesbeamtin Kirsten Böhme hat Abschied vom Amt Wusterwitz genommen. Doch sollen keine Trauungen ausfallen müssen.

In Wusterwitz ist Jürgen Engel stellvertretender Bürgermeister. Quelle: Frank Bürstenbinder

Derzeit unbesetzt ist die Stelle für Investitionen Hoch- und Tiefbau sowie Straßenunterhaltung. Nicht im Dienst ist wegen eines arbeitsrechtlichen Tauziehens die Fachbereichsleiterin für Ordnung, Räumliche Planung und Entwicklung sowie Trink- und Abwasser, Monika Bothe. Erst am 10. September ist vor dem Arbeitsgericht eine Entscheidung über deren Klage wegen der vom Landrat ausgesprochenen Kündigung zu erwarten.

Keine Haushaltspläne

Für den Posten der Kämmerin liegt bereits eine erste Bewerbung vor. Doch Verwaltungschef Hase geht nicht davon aus, dass es noch zum Aufstellen von Haushaltsplänen für das Amt und die Gemeinden in 2020 kommen wird. Als „dringend“ bezeichnete Hase die Überarbeitung des Gefahrenabwehrplans und die schrittweise Erneuerung des Fuhrparks in den Feuerwehren.

Von Frank Bürstenbinder