Wusterwitz

Am Mittwochabend ereignete sich in der Walther-Rathenau-Straße in Wusterwitz ein Verkehrsunfall. Dabei ist ein Kind angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Kind aus einem Lkw ausgestiegen und vor diesem dann, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn getreten sein. Dabei stieß der Junge gegen den Kotflügel eines in Richtung Woltersdorf fahrenden Kleintransporters und stürzte.

Der 38-jährige Transporterfahrer gab an, dass der Junge plötzlich auf die Fahrbahn getreten sei und er trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht habe verhindern können.

Kind kommt ins Krankenhaus

Das Kind, über dessen Alter die Polizei keine Angaben machte, wurde durch den Aufprall schwer, aber wohl nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären Weiterbehandlung ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Kleintransporters offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,14 Promille. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zum Unfallhergang.

