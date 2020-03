Lausitzer Investor will Solarpark bei Bensdorf bauen

Bensdorf

Die in Spremberg ansässige Lausitzer Rekultivierungs Aktiengesellschaft ( Laurag) hat sich der Gemeinde Bensdorf als Investor für einen Solarpark empfohlen. Laurag-Vorstand Peter Hoffmann erläuterte auf der Gemeindevertretersitzung am Montag Einzelheiten des Vorhabens, über dessen Realisierung das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist.

Derzeit Landwirtschaft

Nach den Vorstellungen der Laurag könnte der Sonnenstrom auf zwei 100 beziehungsweise 60 Hektar großen Baufeldern produziert werden. Dabei handelt es sich um Flächen mit unter 32 Bodenpunkten, die derzeit von der Agrargenossenschaft Märkisch Bensdorf landwirtschaftlich genutzt werden. Sollte die Kommune einverstanden sein, würde der Investor ein Gesamtaufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vorbereiten.

Positiv aufgenommen

Die Bensdorfer Volksvertreter nahmen die ersten Informationen zunächst positiv zur Kenntnis. Immerhin würde die Kommune über einen Vertrag zur Sicherung der Infrastruktur je Hektar 500 Euro jährlich erhalten. Das wäre eine Einnahme von rund 80 000 Euro im Jahr. Dafür nutzt der Vorhabenträger die öffentlichen Wege und hält sie auf eigene Kosten instand.

Ost-West-Ausrichtung

Die Laurag errichtet ihre Ständerkonstruktionen für die Solarmodule in Ost-West-Ausrichtung in der Form von Satteldächern. „Damit nehmen wir weniger Lichteinfall als bei einer Ausrichtung nach Süden in Kauf, kommen aber insgesamt auf mehr Fläche“, erklärte Vorstand Hoffmann. Die Flächen würden eingezäunt und könnten in Zukunft der Geflügelhaltung oder Schafzucht dienen.

Rückbau über Bürgschaft

Zur Einspeisung in eine 110-kV-Überlandleitung wäre der Bau einer Trafostation erforderlich. Eine Musteranlage in der beschriebenen Bauform hat die Laurag in Wittbrietzen bei Beelitz errichtet. Die Rückbaukosten nach 40-jähriger Laufzeit würden über eine Bürgschaft abgesichert, so Hoffmann. Das Thema werde im April wieder auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung kommen, so Bürgermeister Jens Borngräber. Allerdings hat die Laurag noch nicht von allen Flächeneigentümern eine Zusage für ein Pachtverhältnis.

Von Frank Bürstenbinder