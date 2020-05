Michael Hase ist neuer Amtsdirektor in Wusterwitz

Amt Wusterwitz

Einstimmig hat sich am Mittwochabend der Amtsausschuss in geheimer Wahl für einen neuen Amtsdirektor entschieden. Alle acht Stimmen entfielen auf den gebürtigen Mecklenburger Michael Hase (46). Der studierte Jurist konnte sich im Rahmen eines Auswahlverfahrens gegen neun andere Kandidaten auf dem Wahlzettel durchsetzen.

Darunter war auch die ehemalige Verwaltungschefin Ramona Mayer. Diese hatte im Vorfeld vergeblich versucht, mit einem Eilantrag beim Verwaltungsgericht Potsdam die Wahlhandlung zu stoppen. Anhängig ist aber noch ein zweiter Eilrechtsschutzantrag eines weiteren Bewerbers, nämlich von Ralf Weniger aus Brandenburg. So will das Verwaltungsgericht Potsdam die Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens überprüfen. Das Amt Wusterwitz soll binnen einer Woche dazu eine Stellungnahme abgeben.

Die Neuwahl des Amtsdirektors fand unter strengen Hygienemaßnahmen statt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Amtsausschussvorsitzender Frank Geue sah in dem anhängigen Eilantrag keinen Grund für eine Verschiebung der außerordentlichen Sitzung des Amtsausschusses. „Die Wahlhandlung kann stattfinden. Erst mit der Ernennung auf der nächsten Sitzung gilt die Neubesetzung als vollzogen“, sagte Geue der MAZ. Sieht das Verwaltungsgericht in dem Verfahren keine Probleme, dann geht die Beauftragungszeit des Potsdamer Rechtsanwalts Dominik Lück ihrem Ende entgegen.

Der Jurist war im November nach der umstrittenen Abwahl von Ramona Mayer durch den Amtsausschuss von Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) vorübergehend als Verwaltungschef eingesetzt worden. Lück bedankte sich in der Turnhalle bei den Mitarbeitern des Amtes für die Zusammenarbeit: „Ich bin stolz darauf, wie Sie das Schiff Amt Wusterwitz über Wasser gehalten haben.“

Die Wahlkommission zählt die Stimmen auf den Wahlzetteln aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der neue Amtsdirektor stammt aus Hagenow und war zuletzt als Hauptamtsleiter in der Spreewald-Stadt Lübben tätig. Aus familiären Gründen suchte er nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Er wolle sich so schnell als möglich eine Wohnung im Raum Wusterwitz suchen, um die Arbeit aufnehmen zu können. Die besonderen Umstände im Amt seien ihm bekannt. Deshalb sei es ihm wichtig, eine Atmosphäre des Vertrauens in der Verwaltung und in der Arbeit mit dem Amtsausschuss aufzubauen, sagte Hase der MAZ.

Schon vor der Turnhalle war Abstand angesagt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die äußeren Umstände des Wusterwitzer Wahlabends waren teilweise gespenstisch. Wegen der strengen Corona-Maßnahmen durften die drei separat eingerichteten Zuschauerbereiche in der Turnhalle nur einzeln und mit Abstand betreten werden. Stühle auf dem Parkett und Sitzplätze auf der Tribüne waren ebenfalls nur im Abstand von zwei Metern zu besetzen. Der beauftragte Amtsdirektor Lück hatte die Einwohner um frühzeitiges Erscheinen gebeten. So wurden die ersten Bürger schon kurz nach 16.30 Uhr eingelassen.

Listen für Kontaktdaten

Für alle Besucher, bis auf die Mitglieder des Amtsausschusses und Mitarbeiter des Amtes Wusterwitz, galt für die gesamte Zeit eine Maskenpflicht. Verwaltungsmitarbeiterinnen achteten an einer aus Tischen aufgebauten Eingangsschleuse darauf, dass sich jeder Bürger mit einem bereitliegenden Mund-Nase-Schutz ausstattete.

Alle Bürger mussten ihre Hände unter einem elektronischen Spender desinfizieren. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, lagen Listen aus, auf denen sich jeder Teilnehmer mit Name, Adresse und Telefonnummer eintragen musste.

Ronald Melchert bei der Stimmabgabe. Quelle: Frank Bürstenbinder

Während die Besucher die Turnhalle über den Haupteingang in der Ernst-Thälmann-Straße betraten, wurde für die acht Mitglieder des Amtsausschusses und die drei Mitarbeiter des Amtes ein Seiteneingang freigehalten. Das Präsidium saß an elf in C-Form aufgestellten Tischen mit Blickrichtung zur Tribüne. Die Toilettenanlage war während der Sitzung erst gar nicht geöffnet worden. Nach knapp einstündiger Sitzung verließen die über 100 Teilnehmer über separate Ausgänge das Gebäude.

Von Frank Bürstenbinder