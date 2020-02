Mindestens neun Bewerber wollen Amtsdirektor in Wusterwitz werden

Amt Wusterwitz

Die rund fünfwöchige Bewerbungszeit für die Stelle des Amtsdirektors in Wusterwitz ist an diesem Freitag abgelaufen. Wie Frank Geue, Vorsitzender des Amtsausschusses, der MAZ auf Nachfrage mitteilte, sind bis Donnerstag in der Amtsverwaltung neun an seine Person gerichtete Schreiben eingegangen. Möglicherweise sind am letzten Tag der gesetzten Frist noch weitere Bewerbungen hinzugekommen, die Geue am Freitag noch nicht bekannt waren.

Amtsausschuss sichtet

Die bisherigen Absender lassen darauf schließen, dass die Mehrheit der Bewerber aus dem Umland stammt. Aber es gibt auch Interessenten aus anderen Bundesländern. Details zum Rücklauf werden am kommenden Mittwoch, 26. Februar, erwartet, wenn der Amtsausschuss zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung in der Kulturscheune zusammenkommt. „Dann erst werden die im Amt unter Verschluss gehaltenen Briefe geöffnet und ihr Inhalt gesichtet“, so Geue.

Warten auf Nachfolger

Die Suche nach einer neuen Verwaltungsspitze für das Amt Wusterwitz war nötig geworden, weil die bisherige Amtsinhaberin Ramona Mayer im November vergangenen Jahres mehrheitlich vom Amtsausschuss abgewählt wurde. In der Zwischenzeit setzte Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) den Potsdamer Rechtsanwalt Dominik Lück als beauftragten Amtsdirektor ein. Er wird so lange seine Arbeit machen, bis ein neuer und vom Amtsausschuss gewählter Verwaltungschef den Stuhl einnimmt. „Dies wird hoffentlich so bald als möglich geschehen“, sagte Amtsausschussvorsitzender Geue, der auch Bürgermeister in Wusterwitz ist, der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder