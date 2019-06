Am Sonntag galt es – nun stehen die neuen Gemeindechefs fest: Frank Geue ist neuer Bürgermeister in Wusterwitz, Jens Borngräber setzte sich in Bensdorf durch. Torsten Richter freut sich über seinen Sieg in der Gemeinde Beetzsee. Deutliche Unterschiede gab es bei der Wahlbeteiligung.