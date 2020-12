Bensdorf

„So geht die Motorhaube auf. Dort ist der Ölmessstab. Und für den Batteriekasten braucht ihr einen 10er-Steckschlüssel.“ Routiniert erklärt Service-Mitarbeiter Dirk Haverney vom Landtechnik-Handel Mertens den Bensdorfer Gemeindearbeitern und Wusterwitzer Bauhof-Angehörigen die wichtigsten Handgriffe am fabrikneuen Zetor Major HS 80. Der rot lackierte Traktor aus der tschechischen Schlepperschmiede in Brno ist eine Neuanschaffung der Gemeinde Bensdorf. Rund 60 000 Euro hat die Kommune ausgegeben, um ihre Gemeindearbeiter mit moderner Technik auszurüsten – zwei Jahre nach dem ersten Beschluss.

Ergänzung zum Multicar

„Allzeit gute Fahrt“, wünschte Bürgermeister Jens Borngräber dem künftigen Fahrer Hans-Joachim Große bei der Übergabe des Fahrzeugschlüssels durch Landtechnik-Händler Lothar Mertens aus Ziesar. Nach seiner Zulassung soll der 80 PS starke Traktor mit Deutz-Motor den 14 Jahre alten Multicar in Bensdorf bei der alltäglichen Arbeit ergänzen. Dazu gehört der Winterdienst. Große und sein Kollege Frank Schneider hatten am Freitagmorgen ihren ersten Blitzeis-Einsatz des Jahres gerade hinter sich. Bei Temperaturen unter null Grad hatte Regen Fahrbahnen und Gehwege plötzlich in Rutschbahnen verwandelt. Zum Beispiel die gepflasterte Lindenstraße. „Wir haben schon vor einigen Tagen ein Sand-Salz-Gemisch geladen, um für alle Fälle gewappnet zu sein“, berichtet Gemeindearbeiter Große.

Dirk Haverney von der Firma Mertens bei der Einweisung am Zetor-Traktor. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dem neuen Traktor bleibt zunächst der Einsatz im Schnee vorbehalten. Ein Schiebeschild ist vorhanden. Geplant ist der spätere Kauf eines Anhängers. In Vorbereitung ist die Beschaffung eines Mähwerkes für die Bankettpflege. Die Tragarme und die Drei-Punkt-Aufnahme am Heck lassen für die Zukunft zahlreiche Einsatzmöglichkeiten durch Anbauteile zu. „Der Zetor wurde von uns für die Bensdorfer Wünsche komplettiert. Dazu gehören Druckluftanlage, Bereifung, Frontlader und Klimaanlage“, erklärte Fachhändler Mertens. Die Abkürzung HS in der Modellbezeichnung steht für Hydraulische Wechselschaltung. Die erspart dem Fahrer beim Rückwärtsfahren das Betätigen der Kupplung.

Von Frank Bürstenbinder