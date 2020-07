Amt Wusterwitz

Die wochenlange Hängepartie ist vorbei. Einer Berufung von Michael Hase zum neuen Amtsdirektor steht nichts mehr im Weg. Wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg der MAZ am Mittwoch mitteilte, hat der 4. Senat den Eilantrag von Ramona Mayer gegen die Wahl des Amtsdirektors in zweiter Instanz abgelehnt.

Sitzung wird vorbereitet

Der Amtsausschuss, der Hase am 13. Mai einstimmig zum neuen Verwaltungschef gewählt hatte, kann nun eine Sitzung vorbereiten, auf der Hase offiziell in sein Amt berufen wird. „Wir werden uns am Donnerstag auf einen Termin verständigen. Ansonsten bin ich erleichtert über den Beschluss, auf den wir lange gewartet haben“, so Amtsausschussvorsitzender Frank Geue.

Anzeige

Beschluss ist unanfechtbar

Nach Auffassung des Senats verstieß die öffentliche Bekanntgabe der Bewerbung der Kandidatin nicht gegen das in der Brandenburgischen Kommunalverfassung geregelte Verschwiegenheitsgebot. Eine Amtsdirektorin beziehungsweise ein Amtsdirektor wird vom Amtsausschuss grundsätzlich in öffentlicher Sitzung gewählt. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden der Öffentlichkeit spätestens durch die Berichterstattung über die Wahl bekannt. Es liegt auf der Hand, dass die Öffentlichkeit ein großes Interesse an den Bewerberinnen und Bewerbern um dieses Spitzenamt hat. „Der Beschluss ist unanfechtbar“, so Pressesprecherin Christiane Scheerhorn.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Frank Bürstenbinder