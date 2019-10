Nervenkrieg in der Verwaltung: Hausverbot für Fachbereichsleiterin

Amt Wusterwitz

Nach der Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin überschlagen sich die Ereignisse. Während deren Unterstützer in Wusterwitz Unterschriften für eine Abwahl von Bürgermeister Frank Geue sammeln, musste in der Amtsverwaltung Monika Bothe überraschend ihren Stuhl räumen. Als Fachbereichsleiterin verantwortet sie die Bereiche Ordnung, Räumliche Planung und Entwicklung sowie Trink- und Abwasser.

Gespanntes Verhältnis

Ab sofort ist Bothe bis auf Widerruf und bei vollen Bezügen von der Arbeit freigestellt. Und zwar von der stellvertretenden Amtsdirektorin Diana Hoffmann, die als Vertraute ihrer geschassten Chefin gilt. Dagegen hatte das gespannte Verhältnis zwischen Bothe und Mayer immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Im Beisein eines Anwalts und der Polizei musste die Fachbereichsleiterin und zweite stellvertretende Amtsdirektorin am Freitag ihren Arbeitsplatz verlassen.

Bothe soll sich erklären

Zuvor war ihr von Hoffmann im Rahmen eines unangekündigten „Personalgesprächs“ eine schriftlich ausgearbeitete Freistellung überreicht worden. Außerdem wurde der Fachbereichsleiterin Hausverbot erteilt. Bothe soll sich nun zu einem Fragenkomplex erklären. Was die stellvertretende Amtsdirektorin von der Fachbereichsleiterin wissen will, liest sich in dem Nervenkrieg wie eine Abrechnung.

Amtsausschussvorsitzender Frank Greue: „Mit der Freistellung von Frau Bothe wurde der Amtsausschuss überfallen.“ Quelle: André Großmann

Unter anderem soll Bothe auflisten, welche Gespräche sie seit der Kommunalwahl und der Abwahl der Amtsdirektorin mit Mitgliedern des Amtsausschusses führte. „Ein Unding“, wie die vor die Tür gesetzte Fachbereichsleiterin findet. Sie will mit juristischem Beistand gegen ihre Freistellung vorgehen. „Der Amtsaussschuss ist mit dieser Vorgehensweise von Frau Hoffmann überfallen worden. Die Freistellung wird von uns auf keinen Fall gebilligt“, sagte Amtsausschussvorsitzender Geue in einer ersten Reaktion der MAZ.

Spekulationen über Rückkehr

Die stellvertretende Amtsdirektorin muss es mit der Freistellung von Bothe eilig gehabt haben. Denn trotz einer Krankschreibung sorgte Hoffmann am Freitag für einen Eklat, der für neue Unruhe in der Verwaltung sorgt. Bothes Rauswurf nährt Spekulationen über eine mögliche Rückkehr von Ramona Mayer an die Schalthebel der Verwaltung. Außerdem ist hinter den Kulissen ein Tauziehen über die Rechtmäßigkeit ihrer Abwahl als Amtsdirektorin am 7. Oktober entbrannt.

Christina Wartenberg zeigt die leere Wahlurne. War die geheime Abstimmung über die Abwahl von Amtsdirektorin Ramona Mayer unrechtmäßig? Quelle: JACQUELINE STEINER

So lässt die Kommunalaufsicht beim Innenministerium prüfen, ob die in geheimer Abstimmung erfolgte Trennung von der Verwaltungschefin gesetzeskonform war. Nach Lesart der Kommunalaufsicht hätte die Stimmabgabe öffentlich erfolgen müssen. Doch eine offizielle Beanstandung des Abwahlbeschlusses liegt bisher nicht vor. Als Wahlleiterin hatte Diana Hoffmann das geheime Abstimmungsprozedere am 7. Oktober nicht reklamiert. „Sollte es tatsächlich zu einer Beanstandung kommen, werden wir erneut eine Sitzung des Amtsausschusses einberufen“, erklärte Vorsitzender Geue auf Nachfrage.

Geue will Hausverbot durchsetzen

Er sei fest entschlossen, das unmittelbar nach der Abwahl ausgesprochene Hausverbot gegen die Person Ramona Mayer durchzusetzen, sollte diese versuchen ihre Amtsräume aufzusuchen, so Geue. Mayer bleibt es unbenommen gegen den Abwahlbeschluss zu klagen, um dessen Rechtmäßigkeit gerichtlich prüfen zu lassen.

Von Frank Bürstenbinder