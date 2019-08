Wusterwitz

Kaum im Amt macht der Bürgermeister am Freitagabend schon ein Fass auf. Nach ein paar Schlägen mit dem Holzhammer kämpfte Frank Leue gegen 30 Liter wildgewordenes bayerisches Bier. Zwischendurch landete das Fassbesteck auf dem Boden, was dem Jubel der Wusterwitzer keinen Abbruch tat. Eine Mordsgaudi auch für Veranstalterin Stepahnie Duborg. Die schöne Münchnerin hatte die Idee des Bieranstechens mit an den Wusterwitzer See gebracht. Und den Gratis-Gerstensaft gleich mit dazu.

Freibier auf dem Strandfest! Quelle: Frank Bürstenbinder

Gleich am Eröffnungsabend des 53. Wusterwitzer Strandfestes scheint die Rechnung der neuen Ausrichterin aufzugehen. Statt eines Disco vom Band gab es zum Start ein volles Programm mit den Live-Bands PAN und Mr. Feel Good. Die Wusterwitzer kamen am 17 Uhr langsam aber dann gewaltig auf das Festgelände. Ein paar Regenschauer störten die Besucher überhaupt nicht.

Strandfest gehört zu Wusterwitz

Unter ihnen bekannte Gesichter wie der zur Kommunalwahl nicht als Bürgermeister wiedergewählte Ronald Melchert. Für ihn ein komisches Gefühl nach so vielen Jahen im Amt? „Im Gegenteil mir wurde eine Last abgenommen. Der Wähler hat entschieden“, so das ehemalige Gemeindeoberhaupt. Sein Nachfolger Leue versicherte den Wusterwitzern und ihren Gästen, dass das Strandfest auch in Zukunft zum Gemeindeleben gehören wird. Ein großes Feuerwerk wurde zum Höhepunkt des Freitagabends.

Die Gruppe PAN aus Magdeburg eröffnete den ersten Strandfestabend. Quelle: Frank Bürstenbinder

Am Sonnabend geht es um 12 Uhr auf dem Festgelände weiter. Getränkestände, Imbissstationen, Karussels sind geöffnet. Los geht es um 14 Uhr mit dem Drachenbootrennen am Piraten-Strand. Ab 15 Uhr folgt Peter Ludolf mit seinem Mallorca-Repertoire. Den Abend beschließen eine Brasil-Show und ab 23 Uhr „Die Partycrasher“. Am Sonntag folgt ein dritter Strandfesttag voller Höhepunkte.

Von Frank Bürstenbinder