Altbensdorf

Einer Autofahrerin ist am Dienstag um 6.55 Uhr auf der Landesstraße 96 in Altbensdorf ein Reh vor das Fahrzeug gelaufen. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfall ereignete sich am Abzweig Knoblauch.

Der Aufprall war so heftig, dass das Reh verendete. Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden am Fahrzeug. Die Unfallaufnahme übernahmen Polizisten aus dem Revier Rathenow.

Von MAZ